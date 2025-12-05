Diákok lázadása: több mint 90 német városban tiltakoznak a sorkatonaság visszahozása ellen

Németországban több mint 90 városban szerveztek diákmegmozdulásokat a sorkatonaság újbóli bevezetése ellen. A tervezett törvény szerint minden 18 éves német fiút megvizsgálnának, hogy alkalmas-e katonai szolgálatra.

A német tanárok szövetségének vezetője szerint a résztvevőket retorziók érhetik, míg a német diákkonferencia főtitkára hangsúlyozta, hogy a diákoknak alkotmányos joguk van az utcán kifejezni véleményüket.

Az országos tiltakozási napot a német ifjúsági és diákszervezetek péntekre hirdették meg, éppen a törvényjavaslat szavazási napjára időzítve.

A katonai szolgálat újbóli bevezetése ellen több mint 90 német városban szerveztek tüntetést. A Német Tanárok Szövetsége már a demonstráció előtt közölte, hogy retorziókra számíthat az, aki részt vesz az eseményen.

„Aki a kötelező katonai szolgálat újrabevezetése ellen szeretne tiltakozni, azt bármikor megteheti az órákon kívül” – nyilatkozta Stefan Düll, a szövetség elnöke. Hozzátette: aki igazolatlanul hiányzik az órákról és nem hajlandó megbeszélni a helyzetet, akár figyelmeztetéssel is számolhat – írja az Index a Die Weltre hivatkozva.

Düll összességében kritikus az „iskolai sztrájk”– kezdeményezéssel szemben, mert szerinte a felhívások több szempontból is téves benyomást keltenek. „Az iskolai sztrájkok az órákon belül jogilag nem minősülnek sztrájknak, mivel a diákok nem munkavállalók” – pontosította.

A tanárok képviselője szerint az iskola feladata, hogy tárgyilagosan tájékoztassa a diákokat a biztonságpolitikai helyzetről, a jogi alapokról és a társadalmi kontextusról – különös tekintettel az Oroszország által jelentett fenyegetésre. Hangsúlyozta: senkit sem lehet kényszeríteni katonai szolgálatra, az alkotmány garantálja a fegyveres szolgálat megtagadásának jogát.

Ezzel szemben a szövetségi diákkonferencia felszólította az iskolákat, hogy engedjék el a diákokat a tervezett tüntetésekre, és ne büntessék őket azért, mert nyilvánosan képviselik a véleményüket. Amy Kirchhoff főtitkár kiemelte: a saját vélemény kifejezésének joga a demokrácia alapvető eleme.

A Bundestag ugyanezen a napon szavaz a sorkatonai szolgálatról szóló törvényjavaslatról, amely több mint tíz évvel a felfüggesztés után állítaná vissza a kötelező szolgálatot, mint amikor az országos tiltakozásokat tartják – írja a Magyar Nemzet.

A sorkatonaság visszaállítása azért is váratlan fordulat, mert a Friedrich Merz vezette vörös–fekete kormánykoalíció még a nyár elején is úgy vélte, a következő négy évben nincs realitása a rendszer visszaállításának.

A tervek szerint pénteken számos nagyvárosban tartanak demonstrációt, többek között Potsdamban, Cottbusban és Berlinben, de tiltakozások lesznek Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, Münsterben és Rostockban is.

Berlinben két külön diáktüntetést is szerveznek. A menet a kreuzbergi Oranienplatzról indul, és a neuköllni városházáig vonul; a rendőrség előzetesen mintegy háromezer résztvevővel számol – írja a lap a Die Zeit információira hivatkozva.

A demonstrációt szervező fiatalok Instagramon közzétett nyilatkozatban jelezték: nem akarnak „ágyútölteléknek” lenni egy olyan katonai rendszerben, amelyet szerintük a jelenlegi nemzetközi helyzetben a politika akar rájuk kényszeríteni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)