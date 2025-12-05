Bepereljük az Európai Bizottságot, ha kikerülik a magyar vétót az orosz energiavásárlás elleni szankciók ügyében – jelentette ki Orbán Viktor

Magyarország beperli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Brüsszel cinkelt lapokkal játszik”, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot, meg lehet hozni többségi döntéssel is.

„Vagyis kikerülik a magyar vétót, teljesen törvénytelenül” – hangsúlyozta, és ezt a lépést a jogállamiság nyílt megsértésének nevezte.

„Be is fogjuk perelni ezért a bizottságot, (…) ha ezt a döntést hozza, akkor jogi úton is elégtételt akarunk venni” – jelentette be Orbán Viktor.

Megjegyezte: ezzel ugyan „nem vagyunk kint a vízből”, mert mire Európában egy jogi ügy végigfut, addigra már „nyolcszor véget ér a háború”, de Magyarországnak akkor is jeleznie kell, hogy az Európai Unió letért a jogállamiság útjáról, jogsértést követ el, visszaél a hatalmával.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)