Az ukrán erők csapást mértek egy oroszországi olajfinomítóra és egy kikötőre – jelentette be az ukrán vezérkar

Az ukrán erők csapást mértek péntek hajnalban Oroszország Krasznodari határterületén a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára és a szamarai régióban lévő szizranyi olajfinomítóra – közölte az ukrán vezérkar a Telegramon.

„Az agresszor Oroszország katonai-gazdasági potenciáljának csökkentése keretében december 5-re virradóra az ukrán védelmi erők egységei csapást mértek a temrjuki tengeri kikötő infrastruktúrájára. Ebben a kikötőben egyebek mellett cseppfolyósított földgáz és vegyi áruk átrakodását végzik. [A létesítmény] Részt vesz az orosz megszálló hadsereg ellátásában. Találatot és tüzet rögzítettek a létesítmény területén” – áll a közleményben.

A vezérkar hozzátette, hogy találat érte a szizranyi olajfinomítót is. „Ennek az olajfinomítónak az éves feldolgozási mennyisége 7-8,9 millió tonna kőolaj. A létesítmény részt vesz az orosz agresszor fegyveres erőinek ellátásában. A finomító területére dróncsapást mértek, amit szintén tűz követett. Előzetes információk szerint a finomító egyik berendezése megrongálódott” – írta a vezérkar.

A vezérkar azt is megerősítette, hogy a támadásban a szaratovi olajfinomítót is találat érte, és megrongálódott egy első fázisú kőolajtisztító egység. 2025. december elejére a finomító teljesen felfüggesztette a nyersolaj első fázisú feldolgozását, és kapacitása kevesebb mint 50 százalékán működik a kulcsfontosságú berendezések teljes leállása után –állította az ukrán hadsereg vezérkara.

A kiemelt kép illusztráció: MTI/EPA/Ukrán vészhelyzeti szolgálat.