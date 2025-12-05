Az orosz megtorlástól tartva perre megy a belga vagyonkezelő, ha rákényszerítik őket Moszkva vagyonának elkobzására

Valérie Urbain, a belga Euroclear pénzintézet vezérigazgatója kijelentette, hogy beperlik az Európai Uniót, ha az a befagyasztott orosz vagyon elkobzására kényszerítené őket. A befolyásos pénzintézet vezetője szerint válaszul az orosz bankokban található belga vagyont is azonnal elkoboznák, valamint az Oroszországban letelepedett belga vállalatoknak is megtorlással kellene szembenéznie. Az egész globális pénzügyi rendszer stabilitása a tét.

Jelentős pénzügyi kockázatokat jelentene Belgiumnak, és destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert, ha a befagyasztott orosz vagyont elkobozzák, és Ukrajna finanszírozására használják fel – jelentette ki Valérie Urbain, a nemzetközi értékpapír-elszámolásokra szakosodott Euroclear pénzintézet belga vezérigazgatója Brüsszelben pénteken.

Az MTI tudósítása szerint a vezérigazgató a belga közszolgálati rádióban nyilatkozott azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság lefoglalná és Ukrajna finanszírozására használná az európai, köztük a belga pénzintézetekben tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket.

Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, ebből 183 milliárd eurónyit a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számításai szerint Ukrajnának a következő két évben az állam működésére és a védekezés költségeinek fedezésére 135 milliárd euróra van szüksége.

Az Európai Bizottság arra tett javaslatot szerdán, hogy a lefoglalt orosz pénzeszközöket egy 90 milliárd eurós hitel fedezésére használják fel, ami Ukrajna gazdasági és katonai szükségleteit fedezné a következő két évben.

A rádióműsorban Valérie Urbain azon jogi lépésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket Moszkva szerinte kétségtelenül megtenne a pénz visszaszerzése érdekében, majd kiemelte az orosz bankokban található belga vagyon elkobzásának, valamint az Oroszországban letelepedett belga vállalatok elleni megtorlásoknak a kockázatát is.

„Jelenlegi formájában ez a megoldás nem reális” – fogalmazott.

Véleménye szerint egy ilyen döntés jelentős jogi kockázatokkal jár, és az Euroclear központi szerepe miatt veszélybe sodorhatja a globális pénzügyi rendszer stabilitását is. Az orosz vagyon lefoglalásának és felhasználásának elképzelése az Euroclear és a pénzügyi piacok működésének félreértését mutatja – vélekedett.

Korábbi nyilatkozatában Urbain már utalt rá, hogy felkészülnek az EU-val szembeni jogi lépésekre, ha a körülmények azt szükségessé teszik, azonban a vezérigazgató most már egyértelműen leszögezte:

„Ha az Eurocleart az EU arra kényszerítené, hogy átadja a számláin tartott orosz pénzeszközöket, az intézmény mindenképpen bíróság előtt támadja meg a döntést.”

Mindeddig Bart De Wever belga miniszterelnök is elzárkózott az orosz pénzek elkobzásától, és egy csütörtöki beszédében arra is figyelmeztetett, hogy az orosz állami vagyon elkobzása esetén Moszkva válaszlépéseket tehet, nyugati vagyonokat foglalhat le. Kiemelte, hogy az Euroclearnek is jelentős vagyona van Oroszországban.

Egy csütörtöki konferencián felszólalva a belga kormányfő kijelentette azt is: megkérdezte európai kollégáit, vajon hajlandók-e közösen vállalni a Belgium által viselt kockázatokat, de csak Németország kancellárja mondta, hogy kész erre – tette hozzá.

Összeurópai támogatás nélkül mindent megtesz, hogy megakadályozza ezt az ügyet – fogalmazott Bart De Wever.

Kiemelt kép: Valérie Urbain, az Euroclear vezérigazgatója a belga közszolgálati rádió adásában (Fotó: hirado.hu/YouTube/@vrtnws)