Az orosz hadsereg nem hátrál, újabb donyecki települést foglaltak el

Elfoglalta Bezimenne települést az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és elfoglaltak hét települést, köztük – mint azt már korábban bejelentették – Pokrovszk és Kupjanszk várost. A „különleges hadművelet” övezetében több mint kilencezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 81 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, öt sorozatvetőt, egy HIMARS-rakétát, öt Neptun nagy hatótávolságú rakétát, továbbá 1126 repülőgép típusú drónt és hét legénység nélküli motorcsónakot.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és négy csoportos csapást mért a november 29-től december 5-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, a működésüket biztosító üzemanyag- és energiaipari létesítményekre, az ukrán hadsereg által használt közlekedési és repülőtéri infrastruktúrára, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, lőszer-, rakétaüzemanyag- és üzemanyag-raktárakra, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire. A tárca szerint a támadások választ jelentettek az orosz polgári célpontok elleni ukrán „terrortámadásokra”.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)