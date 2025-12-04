Újabb ukrán gyerekek kerültek vissza családjaikhoz az orosz felügyeletből – jelentette be Melania Trump

Újabb gyerekek kerültek vissza családjaikhoz Ukrajnában az orosz felügyelet alól – jelentette be Melania Trump, az amerikai elnök felesége csütörtökön.

Az amerikai first lady közleménye szerint a családegyesítések érdekében folytatódó diplomáciai munka révén újabb 7 gyermek lehet ismét hozzátartozói körében.

Melania Trump korábban indított kezdeményezést annak érdekében, hogy amerikai közvetítéssel segítsék ukrán és orosz illetékesek közötti egyeztetéseket annak érdekében,

hogy a háború kezdete óta nagy számban elhurcolt ukrán gyerekek hazatérhessenek családjaikhoz.

„Dicséret illeti a vezető magatartást, a gyerekek és családjaik egyesítése érdekében Oroszország, valamint Ukrajna közötti kitartó diplomáciát. Ez a fajta hídépítés kézzelfogható és együttműködő hangnemű közeget teremtett, ami okot ad az optimizmusra. Ez az együttműködés folytatódik, hogy a folyamatot a következő szakaszba segítse” – olvasható az elnök feleségének közleményében, amely hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok további humanitárius támogatást biztosít a családegyesítések folytatása érdekében.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)