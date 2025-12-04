„Menekítsenek ki minket, támogassanak, vagy örökre itt maradunk!” – kétségbeesett segélykiáltás a bekerített ukrán védőktől

A fronton szolgáló ukrán védők saját és ezer bekerített sorstársuk nevében juttatták el kétségbeesett üzenetüket a német Bild laphoz: felszólítják a kijevi vezérkart, hogy vagy vonják vissza őket, vagy azonnal nyissanak utat az utánpótlásukhoz. Az oroszok teljesen bekerítették Mirnográd várost. A lőszer, sőt még az élelmiszer is fogytán van.

A kelet-ukrajnai front legújabb drámai fejezete Mirnográd romjai között íródik. A város Pokrovszk közvetlen szomszédságában fekszik – abban a településben, amelyet az orosz erők a napokban, 14 hónapnyi kíméletlen ostrom után elfoglaltak. Mirnográd azonban még mindig tartja magát: több mint ezer ukrán katona és mintegy ezer civil ragadt a szinte teljesen körbezárt településen.

A német Bild cikke szerint az ukrán védők helyzete óráról órára romlik. A várost naponta tucatnyi orosz légibomba éri, a frontvonal átrendeződése pedig végzetes csapást mért az utánpótlásra. A szárazföldi útvonalak gyakorlatilag megszűntek, a logisztika csak drónokkal és légi eszközökkel működik – mondta egy, névtelenséget kérő ukrán katona.

Minden oldalról szorul a hurok

A védők szerint a Mirnográdra nehezedő nyomás soha nem látott mértéket ért el. Az ukrán DeepState frontvonal változásait követő élő térképe egyértelműen azt jelzi, hogy az orosz csapatok szinte minden irányból körbezárták a várost, és már az egyetlen megmaradt szárazföldi összeköttetés fölött is átvették a kontrollt. Az ukrán katonák megerősítették, hogy valóban kritikus a helyzet.

„Fenyeget a totális bekerítés. Lehet, hogy már csak napjaink vannak hátra” – fogalmazott egy a várost védő katona.

A harcos szerint a helyzet tragikusan egyértelmű: a városban rekedt egységek gyakorlatilag csak nézik az orosz előrenyomulást, de – mint írják – „már nincs elég eszközünk ahhoz, hogy megállítsuk őket”. A Bild újságírója videófelvételekkel is megerősítette: az ukrán védők látják az őket bekerítő oroszokat, de nem tudnak mivel tüzelni rájuk.

Több mint ezer katona és ezer civil a romok között

Mirnográd valaha 41 ezer lakosú iparváros volt. Ma már csak egy romhalmaz. Ennek ellenére mintegy ezer civil még mindig az otthonában maradva várja az ostrom végét, miközben az orosz csapatok naponta bombázzák a várost. A katonák szerint Pokrovszk eleste mindent megváltoztatott, a Donbasz egyik utolsó nagy ukrán városa volt, bukásával azonban az egész régió sorsa is kérdésessé vált.

Több ezres felmentőseregre lenne szükség

A városban rekedt egységek szerint a helyzet annyira egyszerű, mint amennyire drámai: ha az ukrán hadsereg nem tesz lépést az utánpótlás helyreállítására, akkor Mirnográd el fog veszni – és vele együtt több mint ezer tapasztalt katona is.

„Legalább egy teljes dandár kellene ahhoz, hogy biztosítsák ezt az átkozott utánpótlási útvonalat” – nyilatkozta egy másik helyben szolgáló katona.

A Bildhez eljuttatott exkluzív felvételek szerint az orosz erők szinte az összes épületben jelen vannak Mirnográd és Pokrovszk északnyugati része között. Egy videón például jól látható, ahogy egy orosz katona egy ház mellett mozog – alig három kilométerre a még ukrán kézen lévő területtől.

A várost védő katonák végső üzenete kétségbeesett és megrendítő:

„Vagy kivonnak minket Mirnográdból, vagy helyre kell állítani a logisztikát. Menekítsenek ki, támogassanak, különben örökre itt maradunk!”

Az üzenetet küldő katonák személyazonosságát a német lap ellenőrizte, azokat hitelesnek találta. A várost védő ezer katona valóban nagy bajban van. Hogy érkezik-e a segítség, arra a következő napok adhatnak választ – de a védők szerint már alig maradt idő.

Kiemelt kép: Ukrán katona fegyverét tisztítja az ukrán front egy meg nem megnevezett helyén 2025. november 28-án (Fotó: MTI/EPA/65. önálló gépesített dandár)