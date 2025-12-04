Macron egy kertben sétálhatott és pandákat etethet: kudarcba fúlt látogatás Pekingben?

Azon kívül, hogy az élet múlandóságán merenghetett Emmanuel Macron egy olyan parkban, melyet egy hatalmát vesztett kínai uralkodó építtetett, s ahová őt vendéglátója, Hszi Csin-ping irányította, valamint azon felül, hogy pandákat nézegethettek feleségével, úgy tűnik, nem sok hozadéka volt a francia államfő negyedik kínai útjának. A kínai elnök meg sem említette Ukrajnát a közös sajtótájékoztatón.

Egyedülállóan gazdag a távol-keleti, különösen a kínai diplomácia nyelve a szimbolikus gesztusok, cselekvések tekintetében: alig landolt Pekingben, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök,

máris a Csien-lung kertbe invitálták őt.

Macron így feleségével, Brigitte Macronnal sétálhatott abban a kertben, amely a pekingi Tiltott Városban található. A kert az 1770-es években épült, és uralkodásának utolsó esztendeiben visszavonult Cisen-lung császár magánrezidenciájaként szolgált.

Built by a Qing Dynasty emperor, a whimsical garden served as his personal, spiritual retreat. Being largely off-limits for years, Qianlong Garden in the Ningshou Gong (Palace of Tranquility and Longevity) compound partially reopened, as the #PalaceMuseum celebrates its 100th… pic.twitter.com/y0gSsEuuia — China Daily (@ChinaDaily) September 30, 2025

A nemrégiben felújított, és száz esztendő óta először ismét megnyitott kertben – írja a Le Figaro – „Emmanuel Macron egy pillanatra elgondolkodhatott azon, hogy a hatalom hogyan csúszik ki a nagyurak kezéből”.

Csien-lung császár uralkodásának utolsó éveiben ugyanis a korrupció és a hanyatlás lett úrrá Kínán,

míg az adminisztratív szerkezet megmerevedett, s a megközelíthetetlen, elidegenedett uralkodó helyett – akit elvakított túlméretezett egója – enyves kezű hivatalnokok irányították a birodalmat. A hagyományok szerint a történelem egyik leghírhedtebb, legkorruptabb tisztviselője volt az a Heshen, aki a dinasztia minisztereként a valós hatalmat gyakorolta.

Nem lehet a véletlen műve, hogy az elnöki párt ide irányították házigazdáik a látogatás kezdetén.

Helyet biztosítana Hszinek

Emmanuel Macron negyedik állami látogatását tölti Kínában. Látogatása során

sürgette Hszi Csin-pinget, hogy kötelezze el magát egy ukrajnai békemegállapodás mellett

– derül ki a Le Figaro és a BFMTV francia hírtelevízió értesüléseiből.

Le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron ont participé jeudi à Beijing à la cérémonie de clôture de la 7e réunion du Conseil d’entreprises Chine-France. M. Xi Jinping y a prononcé un discours. #ChineFrance #CgtnFDigital pic.twitter.com/GT68yuaV4H — CGTN Français (@CGTNFrancais) December 4, 2025



„Mozgósítanunk kell a világ békéjének és stabilitásának támogatása érdekében – fogalmazott Macron. A francia elnök a kínai kollégájával folytatott csütörtöki, négyszemközti megbeszélést követő nemzetközi sajtótájékoztatón a háború sújtotta, különböző régiók között „kulcsfontosságúnak” látta és kiemelte az Ukrajnával kapcsolatos tennivalókat.

Macron azt követően utazott Kínába, hogy hétfőn fogadta Volodimir Zelenszkijt. A francia elnök látogatásának céljai közé tartozik tehát, hogy Hszi használja ki befolyását a Kremlnél egy tűzszünet elérése érdekében, ami az európaiak számára prioritás. Sőt, akár egy helyet is biztosítana neki a tárgyalóasztalnál – teszi hozzá az Élysée, a köztársági elnök hivatala. Kína ugyanis kiemelt szerepet játszik Oroszország erős barátjaként és a Biztonsági Tanács állandó tagjaként, állítja az Élysée, amely nyitottnak mondja magát mindenhez, ami hozzájárul a tartós békéhez. Jobban meg kell értenünk egymást az ukrán kérdésben” – tette hozzá a forrás.

Nem Macron kottájából játszott

Legutóbbi pekingi látogatása során Macron már megkísérelte ezt a manővert, de sikertelenül. Most azonban továbbra is nyomást akar gyakorolni az ázsiai óriásra, Oroszország első számú partnerére, amely látszólag semleges marad a konfliktusban. A kínai-orosz kereskedelem mindeközben 2020 óta megduplázódott, figyelmen kívül hagyva a nyugati szankciókat, és Peking a háttérben támogatja az orosz háborús erőfeszítéseket, ezt jelzi például a Financial Times által nyilvánosságra hozott, az egyik fő orosz dróngyártó, a Rustakt vállalatba történt legutóbbi befektetés – jegyzi meg a Le Figaro.

The full 2025 China Victory Day Parade with English commentary. pic.twitter.com/yH9PEwxsVi — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) September 3, 2025



A francia lap nem említi, hogy 2025-ben Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig, elképesztő módon, 167 százalékkal emelte földgáz alapú orosz energiaimportját – mint az a helsinki székhelyű CREA kutatóintézet adataiból is kiderül.

Hszi Csin-ping a közös sajtótájékoztatón a maga részéről biztosította, hogy Kína együtt kíván működni Franciaországgal, hogy „kizárjon minden beavatkozást”, és „stabilabbá tegye Kína és Franciaország közötti átfogó stratégiai partnerséget”.

Egyelőre nincs információ arról, milyen sikerrel jártak a Macront útjára elkísérő cégek, így a Airbus felsővezetői, vagy Franciaország legnagyobb bankja, a BNP Paribas, az elektromos óriáscégnek számító Schneider és az Alstom vonatgyártó, valamint a francia tej- és baromfiipari csoportok vezetői.

Földbe állt Airbusök

A kínai elnök a közös sajtótájékoztatón szűkszavúan nyilatkozott: „Bármilyen mértékben is változik a külső környezet, két országunknak mindig a nagyhatalmak függetlenségét és stratégiai vízióját kell bizonyítania” – idézi a Reueters Hszi Macronhoz intézett szavait. A brit hírügynökség szerint hozzátette, hogy Kína továbbra is elkötelezett a béke előmozdítása mellett Ukrajnában és Gázában. Hszi ezen kívül nem említette meg Ukrajnáét, melynek ügyében Macron kiutazott Pekingbe.

A Reuterts szerint Macron iparkodása ellenére a kínai vezető várhatóan nem hagyja jóvá a régóta várt 500 darabos Airbus-megrendelést, mivel az gyengítené Peking befolyását az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon, Washington ugyanis új Boeing-vásárlási kötelezettségvállalásokat szorgalmaz.

Hasonlóképpen nem valószínű, hogy Hszi eltörölné a francia konyakipar nagy részére kivetett kínai vámtarifát, mivel azt az EU kínai elektromos járművekre kivetett importvámjaira adott válaszul hozták meg.

Bár a francia sajtó meg sem említi, nem tűnik valószínűnek, hogy Peking elfeledte volna a szeptemberi fiaskót: Kína szeptember 3-án, az országban nemzeti ünnepnek számító évfordulón ünnepelte a második világháború lezárásának 80. évfordulóját. A francia sajtó az eseményről lekezelő hangnemben tudósított (a Le Figaro újra bevetette fiktív budapesti tudósítóját, aki becsmérelte az ünnepségekre látogató állam- és kormányfőket – a szerk.), és Párizsnak esze ágában sem volt, hogy képviseltesse magát a Kína számára fontos évfordulós ünnepségen.

Macron greeted by Wang Yi upon landing in Beijing „Macron was accompanied by a delegation of more than 80 people, including nearly 40 chief executives from sectors ranging from energy to aviation.”https://t.co/CtYV9QGhA0 pic.twitter.com/bc8pz1UmnC — Finbarr Bermingham (@fbermingham) December 3, 2025



Hogy mennyire vette komolyan Peking a mellőzöttsége okán most váratlanul Hszi Csin-pinghez látogató Macront, és hogy mi a véleményük a két ország közötti kapcsolatról, azt talán szintén jellemzi a több napos látogatást lezáró aktus.

A pekingi hivatalos találkozók után a két vezető Csengtuba, Kína délnyugati városába utazik, ahol Kína óriáspanda-tenyésztő központja található – közli a CNBC.

A pandaparkban Macron és felesége

megtekintheti azokat az óriáspandákat, amelyeket Kína adott kölcsön Franciaországnak,

s amelyek 13 év után visszatértek, s most ismét lakhelyükön élnek. A látogatás soványka hasznai között lehet az a bizonytalan ígéret, miszerint hamarosan újabb pandákat küldenek.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök (b) fogadja Emmanuel Macron francia köztársasági elnököt a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2025. december 4-én. A gesztusok nyelvén (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Adek Berry)