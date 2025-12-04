Korlátozták Oroszországban a FaceTime működését

A hatóság sajtószolgálata a bűnüldöző szervekre hivatkozva rámutatott, hogy a FaceTime-ot terrorcselekmények koordinálására, végrehajtók toborzására, valamint csalás és más bűncselekmények elkövetésére használják.
Ennek alapján
a Roszkomnadzor úgy döntött, hogy korlátozó intézkedéseket vezet be a szolgáltatásra vonatkozóan.
Korábban az orosz belügyminisztérium arról számolt be, hogy növekszik a nemzetközi számokról érkező csaló hívások száma, ezek egy részét FaceTime-on kezdeményezik.
Kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons