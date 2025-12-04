Franciaország fokozza a karácsonyi vásárok biztonságát a nagyon magas terrorveszély miatt

Párizs a biztonsági aggályok miatt lemondta a Champs-Élysées-n tartott hagyományos újévi koncertet, ami nagy politikai vitát váltott ki. Laurent Nunez francia belügyminiszter szerdán sürgős levelet küldött az állami szerveknek, amelyben azt írta, hogy az ünnepi rendezvényeket kiemelten veszélyes célpontként kell kezelni, és a hírszerző szerveket is mozgósítani kell

Laurent Nunez levélben emlékeztet arra, hogy a karácsonyi vásárokat korábban már támadták: tavaly a németországi Magdeburgban, illetve 2018-ban Strasbourgban is történt lövöldözés – közölte a The Telegraph. A lap szerint az ország minden részén az illetékes hatóságokat arra utasították, hogy

jobban szervezzék meg a nagy tömegek mozgását a rendezvényeken, korlátozzák a járművek bejutását, és figyeljék az összes fontos videókamerát.

Az intézkedések nemcsak a rendőrségre vonatkoznak, hanem minden biztonsági szereplőre, például a helyi polgármesterekre, magánbiztonsági cégekre, közlekedési szolgáltatókra és önkéntesekre is. A belügyminiszter szerint a rendőröknek és a katonáknak is láthatóan és elrettentő módon kell jelen lenniük a zsúfolt köztereken. A fokozott biztonsági intézkedésekre azután került sor, hogy Párizs váratlanul lemondta a hagyományos újévi koncertjét a Champs-Élysées-n biztonsági okok miatt.

A koncertre több mint egymillió embert vártak, de a város rendőrfőnöke a résztvevők közötti tolongások és verekedések veszélye miatt leállításra javasolta az eseményt. A korábbi újévi koncerteken, ahol a rendőrség nehezen tudta kordában tartani a hatalmas tömeget, már korábban is felmerültek biztonsági aggodalmak.

A The Telegraph arról írt, hogy tavaly több mint 6 ezer rendőrt vezényeltek ki, de a rendőrfőnökök úgy érezték, ez nem volt elegendő. A lemondásról Anne Hidalgo, Párizs távozó polgármestere és korábbi szocialista párti elnökjelölt döntött a városi rendőrség kérésére. A döntés heves, kétpárti felháborodást váltott ki: a politikai vezetők szerint

az ország lakosainak lehetőséget kell kapniuk a közös ünneplésre, azonban a rendőrség nem látja el megfelelően a feladatait.

Ahelyett, hogy élő koncertet tartanának, Párizs előre felvett koncertet rendez a Concorde téren statisztákkal, amelyet a nemzeti televízió sugároz majd.Tavaly Párizsban és a belső kerületekben több mint 6 000 rendőrt és csendőrt vezényeltek ki, három kötelező ellenőrző pontot állítottak fel a Champs-Élysées megközelítéséhez. Egy magas rangú tiszt a France Info-nak elmondta: „Tavaly két óra alatt az újévi éjszakán a Champs-Élysées-n több ijedség volt, mint az olimpiai játékok három hete alatt.”Az éjféli tűzijátékot, amelyet a Diadalívnél lőnek fel, a tervek szerint megtartják.

Lenniük kell ünneplésre alkalmas pillanatoknak

A jobboldalon Bruno Retailleau, a Les Républicains vezetője és korábbi belügyminiszter élesen bírálta a döntést, mondván, hogy ez a „növekvő barbárságnak való engedés.” Szerinte bár a biztonsági aggályokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, „lenniük kell pillanatoknak az ünneplésre – hogy az ország együtt lehessen”.

A baloldalon Emmanuel Grégoire, polgármesterjelölt szintén kritizálta a döntést, és a „felelőtlenségből adódó kudarcának” nevezte, figyelmeztetve, hogy az ilyen események lemondása veszélyezteti Párizs közösségi szellemét. „Ez egy komoly döntés. Elképzelhető lenne a július 14-i katonai parádé lemondása is?” – tette fel a kérdést Párizs volt alpolgármestere.

A szocialisták szerint az újévi koncert „népszerű esemény, amelyen soha nem voltak jelentős problémák.” „Óvatosnak kell lennünk, hogy ne engedjünk a borúlátásnak” – tette hozzá, kiemelve, hogy az ilyen események hozzájárulnak a főváros gazdaságához és nemzetközi hírnevéhez is.

Túl sokan lennének a Champs-Élysées-n

Néhány helyi képviselő azonban üdvözölte a döntést. „Szerintem helyes döntés, hogy idén nem ismétlik meg. Az sugárút nincs kialakítva ekkora koncertközönség befogadására” – mondta Jeanne d’Hauteserre, a 8. kerület polgármestere, utalva a tavalyi számos „verekedésre” és a gyerekekre leselkedő veszélyekre.

A biztonsági szakértők már régóta problémásnak tartották a helyszínt, különösen a futballhoz kapcsolódó eseményeknél, például a Paris-Saint-Germain idei Bajnokok Ligája-győzelme után, amikor több ezer szurkoló gyűlt össze a Champs-Élysées-n. A rendőrséggel történt összecsapások után 491 embert tartóztattak le az utcán és a környékén.

„A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen” – írta Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök korábban egy bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálta a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.

„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat a saját és mindenki más biztonsága érdekében”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott,

a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”.

„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” – írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.

Kiemelt kép: Párizs, 2025. november 17. A párizsi Champs-Elysées karácsonyi díszkivilágításának ünnepélyes felkapcsolása 2025. november 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)