Franciaország fokozza a karácsonyi vásárok biztonságát a nagyon magas terrorveszély miatt

Laurent Nunez levélben emlékeztet arra, hogy a karácsonyi vásárokat korábban már támadták: tavaly a németországi Magdeburgban, illetve 2018-ban Strasbourgban is történt lövöldözés – közölte a The Telegraph. A lap szerint az ország minden részén az illetékes hatóságokat arra utasították, hogy
jobban szervezzék meg a nagy tömegek mozgását a rendezvényeken, korlátozzák a járművek bejutását, és figyeljék az összes fontos videókamerát.
Az intézkedések nemcsak a rendőrségre vonatkoznak, hanem minden biztonsági szereplőre, például a helyi polgármesterekre, magánbiztonsági cégekre, közlekedési szolgáltatókra és önkéntesekre is. A belügyminiszter szerint a rendőröknek és a katonáknak is láthatóan és elrettentő módon kell jelen lenniük a zsúfolt köztereken. A fokozott biztonsági intézkedésekre azután került sor, hogy Párizs váratlanul lemondta a hagyományos újévi koncertjét a Champs-Élysées-n biztonsági okok miatt.
A koncertre több mint egymillió embert vártak, de a város rendőrfőnöke a résztvevők közötti tolongások és verekedések veszélye miatt leállításra javasolta az eseményt. A korábbi újévi koncerteken, ahol a rendőrség nehezen tudta kordában tartani a hatalmas tömeget, már korábban is felmerültek biztonsági aggodalmak.
A The Telegraph arról írt, hogy tavaly több mint 6 ezer rendőrt vezényeltek ki, de a rendőrfőnökök úgy érezték, ez nem volt elegendő. A lemondásról Anne Hidalgo, Párizs távozó polgármestere és korábbi szocialista párti elnökjelölt döntött a városi rendőrség kérésére. A döntés heves, kétpárti felháborodást váltott ki: a politikai vezetők szerint
az ország lakosainak lehetőséget kell kapniuk a közös ünneplésre, azonban a rendőrség nem látja el megfelelően a feladatait.
Ahelyett, hogy élő koncertet tartanának, Párizs előre felvett koncertet rendez a Concorde téren statisztákkal, amelyet a nemzeti televízió sugároz majd.Tavaly Párizsban és a belső kerületekben több mint 6 000 rendőrt és csendőrt vezényeltek ki, három kötelező ellenőrző pontot állítottak fel a Champs-Élysées megközelítéséhez. Egy magas rangú tiszt a France Info-nak elmondta: „Tavaly két óra alatt az újévi éjszakán a Champs-Élysées-n több ijedség volt, mint az olimpiai játékok három hete alatt.”Az éjféli tűzijátékot, amelyet a Diadalívnél lőnek fel, a tervek szerint megtartják.
Lenniük kell ünneplésre alkalmas pillanatoknak
A jobboldalon Bruno Retailleau, a Les Républicains vezetője és korábbi belügyminiszter élesen bírálta a döntést, mondván, hogy ez a „növekvő barbárságnak való engedés.” Szerinte bár a biztonsági aggályokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, „lenniük kell pillanatoknak az ünneplésre – hogy az ország együtt lehessen”.
A baloldalon Emmanuel Grégoire, polgármesterjelölt szintén kritizálta a döntést, és a „felelőtlenségből adódó kudarcának” nevezte, figyelmeztetve, hogy az ilyen események lemondása veszélyezteti Párizs közösségi szellemét. „Ez egy komoly döntés. Elképzelhető lenne a július 14-i katonai parádé lemondása is?” – tette fel a kérdést Párizs volt alpolgármestere.
A szocialisták szerint az újévi koncert „népszerű esemény, amelyen soha nem voltak jelentős problémák.” „Óvatosnak kell lennünk, hogy ne engedjünk a borúlátásnak” – tette hozzá, kiemelve, hogy az ilyen események hozzájárulnak a főváros gazdaságához és nemzetközi hírnevéhez is.
Túl sokan lennének a Champs-Élysées-n
Néhány helyi képviselő azonban üdvözölte a döntést. „Szerintem helyes döntés, hogy idén nem ismétlik meg. Az sugárút nincs kialakítva ekkora koncertközönség befogadására” – mondta Jeanne d’Hauteserre, a 8. kerület polgármestere, utalva a tavalyi számos „verekedésre” és a gyerekekre leselkedő veszélyekre.
A biztonsági szakértők már régóta problémásnak tartották a helyszínt, különösen a futballhoz kapcsolódó eseményeknél, például a Paris-Saint-Germain idei Bajnokok Ligája-győzelme után, amikor több ezer szurkoló gyűlt össze a Champs-Élysées-n. A rendőrséggel történt összecsapások után 491 embert tartóztattak le az utcán és a környékén.
„A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen” – írta Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök korábban egy bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálta a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.
„A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat a saját és mindenki más biztonsága érdekében”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott,
a pénzbírság befizetése „jobb, mint félelemben élni”.
„Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának” – írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.
Kiemelt kép: Párizs, 2025. november 17. A párizsi Champs-Elysées karácsonyi díszkivilágításának ünnepélyes felkapcsolása 2025. november 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)