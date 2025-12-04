Földrengés rázta meg Kína északnyugati részét, a szomszédos Kazahsztánban pánik tört ki

Hatos erősségű földrengés rázta meg csütörtökön Kína északnyugati, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területét, a rengés pánikot keltett Kazahsztán fővárosában, Almatiban.

A kínai földrengés-megfigyelő központ 6-os erősségű földrengésről számolt be, amely az ország északnyugati részén, Kirgizisztánnal határos területen található Akcsi megyében keletkezett, helyi idő szerint délután 3 óra 44 perckor. fészke 10 kilométeres mélységben volt – derült ki a tájékoztatásból. A hatóságok egyelőre nem kaptak jelentést áldozatokról vagy összeomlott épületekről. A megye közlekedése, áramellátása és távközlése normálisan működik – közölte az állami média.

A földrengés ugyanakkor pánikot keltett a szomszédos Kazahsztán fővárosában, Almatiban. Számos középiskolát, irodát és bevásárlóközpontot kiürítettek, az emberek tömegesen hagyták el otthonaikat és menekültek az utcákra. Az Orda című lap szerint a Turan Egyetemen a földrengés miatt elhalasztották az órákat és a vizsgákat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)