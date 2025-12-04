Elítélték az orvost, aki kábítószert adott Matthew Perrynek a halála előtt

Két és fél év börtönbüntetésre ítélték szerdán azt a kaliforniai orvost, aki ketamint adott halála előtt a Jóbarátok sztárjának, Matthew Perrynek.

A szövetségi bíróság bűnösnek találta Salvador Plasenciát,

és ezzel az orvos az első vádlott, akit elítéltek a híres színész halála miatt.

Mint előzőleg írtuk, Plasencia már a nyáron beismerte, hogy bűnös.

Most a börtönbüntetés mellett a Santa Monica-i illetőségű orvosnak 5600 dollár pénzbírságot is kiszabott a bíró. Az orvos azonban csak az egyike annak az öt vádlottnak, akiket felelősnek tartanak Matthew Perry kábítószer-túladagolásban bekövetkezett halálában. A nyomozás évek óta zajlik azzal kapcsolatban, hogy miként jutott Perry ketaminhoz egy hollywoodi illegális kábítószer-hálózaton keresztül – írta a BBC.

A színész családtagjai a két és fél évnél hosszabb büntetést kértek a bírótól, és Plasenciát nevezték a leginkább vétkesnek, és részletesen megindokolták, hogy miért nem tudják megérteni azt, hogy milyen okokból látta el Perryt többször is kábítószerrel az orvos.

Perry édesanyja, Suzanne Morrison több másik családtaggal együtt felszólalt a bíróságon Plasencia ítélethirdetése előtt. Kiemelte a bírósági jegyzőkönyvekben szereplő szöveges üzeneteket, amelyekben Plasencia Perryt idiótának nevezte, és azon tűnődött, mennyit lenne hajlandó fizetni a drogokért.

Plasencia is felszólalt a bíróságon, és Perry családjához szólva sajnálatát és bűnbánatát fejezte ki, miközben édesanyja mögötte ülve sírt. Többek közt azzal védekezett, hogy van egy kétéves fia, akit szeretne jól felnevelni. „Cserben hagytam magam. Nincs mentség. Nem tudom visszacsinálni, ami történt. Tudom. Meg kellett volna védenem, ahogy az anyja is mondta. Annyira sajnálom” – mondta az ítélethirdetés előtt.

A ketaminkirálynőt is elítélhetik

A ketamin hallucinogén hatású, ezért csak orvos adhatja be. Matthew Perry a depressziója kezelésére eredetileg legális, orvos által felírt mennyiségben szedte a gyógyszert, de aztán többet akart belőle, és Plasencián keresztül meg is kapta.

A szövetségi nyomozás rajta kívül több orvoshoz és egy nőhöz is elvezetett, akit a vád képviselői ketaminkirálynőnek neveztek, és aki hatalmas mennyiségű gyógyszert és más szereket szállított a színész Los Angeles-i otthonába, amelyet a hatóságok lényegében egy kábítószer-kereskedelmi birodalomnak neveztek.

Az ügyészek szerint Plasencia Perrynek ketamin injekciót adott be az otthonában, valamint egy Long Beach-i akvárium parkolójában is, Los Angelestől délre. A vádalkuban benyújtott bírósági dokumentumok szerint Plasencia megtanította Perry asszisztensét, Kenneth Iwamasát – aki szintén bűnösnek vallotta magát az ügyben – is a gyógyszer beadására, és további ampullákat adott el mindkettejüknek a szerből, hogy otthonaikban tárolhassák azokat.

Kiemelt kép: 2015. február 17-én New Yorkban készített kép Matthew Perry kanadai–amerikai színészről. Perry az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. A Los Angeles Times és a TMZ.com jelentése szerint az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá 2023. október 28-án (Fotó: MTI/AP/Invision/Brian Ach)