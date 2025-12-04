Belgium drogközponttá vált, Európát meg leterítette a kokainfogyasztás

Az európai kábítószerhelyzet „katasztrofális szintet” ért el – jelentette ki Magnus Brunner, az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa brüsszeli tájékoztatóján.

A helyzet kezelésére az Európai Bizottság új európai kábítószer-ellenes stratégiát indít. Ennek célja a drogok előállításához szükséges prekurzorok szállításának szigorúbb ellenőrzése, a szintetikus szerek gyártására szakosodott illegális laboratóriumok felszámolása, valamint az uniós tagállamok és a drogcsempészet kiinduló országaival folytatott rendészeti együttműködés erősítése.

Brunner újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: külön oktatási programokat is indítanak a droghasználat visszaszorítása érdekében. A droglegalizáció témáját azonban nem érintette.

Belgiumban az utóbbi években mindennapossá váltak a drogkereskedelemhez köthető leszámolások.

Brüsszel egyes hátrányos helyzetű negyedeiben szinte néhány naponta történik lövöldözés, és a probléma olyannyira elharapózott, hogy a belga hatóságok már a katonai járőrözés bevezetésének lehetőségét is mérlegelik.

A kokain túlnyomórészt Latin-Amerikából, tengeri úton érkezik Belgiumba, elsősorban az antwerpeni kikötőn keresztül. A Brussels Times adatai szerint a csempészet volumene hatalmas:

az idei év első felében 82 szállítmányt foglaltak le, összesen 16,5 tonna kokaint.

Egy évvel korábban ugyanezen időszakban mintegy 22,5 tonna került rendőrségi kézre. A hatóságok ugyanakkor nem tesznek közzé becsléseket arról, mennyi kábítószer juthat át észrevétlenül a rendszeren. Belgium nemcsak célország, hanem tranzitpont is: innen áramlanak tovább a drogok Európa számos országába.

A szintetikus drogok előállítása külön problémát jelent Belgiumban. A rejtett laboratóriumok gyakran ipari léptékben működnek, de kisebb mennyiségeket legális kutatólaborokban,

például egyes egyetemeken is előállítanak.

