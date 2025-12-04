Amíg a háború tart, támadni fogják a Magyarországot és Európát ellátó Barátság-vezetéket - állítják ukrán katonai hírszerzők

Mint megírtuk, hétfőn Ukrajna katonai hírszerzése, a HUR csapást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen Oroszorország Tambovi terület nevű régiójában. A robbanás a Taganrog és Lipeck közti vonalon, Kazinszkije Viszelki falu közelében történt. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték az ukrán támadások ellenére is zavartalanul üzemel Magyarország irányába. A kormányfő kiemelte, hogy a kőolajellátás teljes mértékben biztonságban van.
A HUR mosr arról szivárogtatott hírt, hogy Ukrajna továbbra is támadni fogja az orosz olajhálózatot, mivel az Moszkva háborús erőfeszítéseit finanszírozza
– írta meg a Kyiv Post.
„Az orosz olajhálózat, amely az állami agressziót és hadiipart finanszírozza, tovább fog robbanni és égni, amíg az ellenség nem hagyja abba Ukrajna megtámadását” – mondta a hírportálnak forrás.
