Amíg a háború tart, támadni fogják a Magyarországot és Európát ellátó Barátság-vezetéket - állítják ukrán katonai hírszerzők

Szerző: hirado.hu
2025.12.04. 16:18

Szerző: hirado.hu

Mint megírtuk, hétfőn Ukrajna katonai hírszerzése, a HUR csapást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen Oroszorország Tambovi terület nevű régiójában. A robbanás a Taganrog és Lipeck közti vonalon, Kazinszkije Viszelki falu közelében történt. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték az ukrán támadások ellenére is zavartalanul üzemel Magyarország irányába. A kormányfő kiemelte, hogy a kőolajellátás teljes mértékben biztonságban van.

A HUR mosr arról szivárogtatott hírt, hogy Ukrajna továbbra is támadni fogja az orosz olajhálózatot, mivel az Moszkva háborús erőfeszítéseit finanszírozza

– írta meg a Kyiv Post.

„Az orosz olajhálózat, amely az állami agressziót és hadiipart finanszírozza, tovább fog robbanni és égni, amíg az ellenség nem hagyja abba Ukrajna megtámadását” – mondta a hírportálnak forrás.

