Amíg a háború tart, támadni fogják a Magyarországot és Európát ellátó Barátság-vezetéket - állítják ukrán katonai hírszerzők

Mint megírtuk, hétfőn Ukrajna katonai hírszerzése, a HUR csapást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen Oroszorország Tambovi terület nevű régiójában. A robbanás a Taganrog és Lipeck közti vonalon, Kazinszkije Viszelki falu közelében történt. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték az ukrán támadások ellenére is zavartalanul üzemel Magyarország irányába. A kormányfő kiemelte, hogy a kőolajellátás teljes mértékben biztonságban van.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Martin Divisek