Ukrajna ismét megtámadta a Barátság vezetéket – videón a robbanás

Ukrajna katonai hírszerzése, a HUR csapást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen Oroszorország Tambovi terület nevű régiójában – közölte szerdán a Reuters. A támadásról felvételek is készültek. A mostani támadás hasonló azokhoz a csapásokhoz, amelyek az utóbbi hónapokban történtek. Frissítés: a támadásra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.

Az ukránok szerint a csapás még hétfőn történt, azonban csak szerdán jelentették be a hírt. A támadás megtörténtét az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása is megerősítette a Reuters-nek.

Közlése szerint egy bombával robbantották fel a vezetéket, amelyet távolról hoztak működésbe, és amely további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében.

A közösségi médiában felvételek is megjelentek a robbanásról.

Friendship is over: the “Druzhba” oil pipeline to Europe has been blown up again in Russia This time the strike hit a section near the village of Kazinskiye Vyselki on the Taganrog–Lipetsk line. Damage to one of Russia’s key oil arteries shows just how vulnerable its energy… pic.twitter.com/kJwrbLaPKc — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

A robbanás a Taganrog és Lipeck közti szakaszon, Kazinszkije Viszelki falu közelében történt – közölték egy ukrán hírszerzési forrás a Kyiv Posttal. A helyi lakosok erős robbanásról és azt követő fényvillanásokról számoltak be a támadás után.

Ez már legalább az ötödik csapás volt idén a vezeték ellen – és azt ígérik, hogy további csapások lesznek, Magyarország és Szlovákia tiltakozása ellenére is

Ukrajna többször is támadta már a vezetéket, amely Magyarországra és Szlovákiába is kőolajat szállít. A legutóbbi ismert akció szeptemberben volt,

de előtte augusztusban is volt egy olyan támadás, amely nagy visszhangot váltott ki, többek közt a magyar kormány részéről is.

A mostani csapással kapcsolatban a Kyiv Post hírszerzési forrása egyesesen azt mondta:

A Barátság kőolajvezeték „továbbra is robbanni és égni fog”.

Mint mondta: Kijev továbbra is támadni fogja az orosz olajipari infrastruktúrát, mivel annak bevételei táplálják Moszkva háborús erőfeszítéseit. „Az orosz olajhálózat, amely az agresszor államot és annak katonai-ipari komplexumát finanszírozza, addig fog robbanni és égni, amíg az ellenség nem szünteti be Ukrajna támadását” – fogalmazott a lap szerint.

Mindeközben egy másik ukrán portál, a The Kyiv Independent kifejezetten azt írta cikkének címében és felvezetésében:

Ukrajna annak ellenére támadta meg az olajvezetéket, hogy Magyarország és Szlovákia korábban felszólította Kijevet, hogy tartózkodjon a további támadásoktól.

„A Barátság olajvezeték, amely napi 2 millió hordónyi kapacitásával a világ egyik legnagyobbja, kritikus fontosságú vezeték az orosz mezőkből az európai finomítókba szállított olaj számára. Továbbra is létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára”, amelyek az EU-ból egyedüliként importálnak orosz nyersolajat importálnak a rendszeren keresztül – tette hozzá a The Kyiv Independent.

Emlékezetes, hogy augusztusban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszélt a Barátság vezetékről egy sajtótájékoztatón, miközben a magyar kormánynak üzent,.

Az oroszok szerint egy olajtárolót is támadás ért ugyanabban a régióban nem sokkal később

Jevgenyij Pravishov, a régió kormányzója utóbb jelentette, hogy kedd éjjel ukrán drónok támadtak meg egy olajtárolót a Tambovi területen. Állítása szerint a lezuhanó dróntörmelékek okozták a tüzet.

Az ukrán Exilnova+ Telegram-csatorna szerint a támadás a Tambovtól körülbelül 45 km-re található Nikiforovszkaja olajtárolót érte. A helyszínen 14 tárolótartály található, összesen 10 440 köbméter kapacitással, amelyekben dízelüzemanyagot tárolnak. A létesítmény a Rosznyeft tulajdonában van, és a közelmúltig a régió legnagyobb üzemanyag- és kenőanyag-szállítója, a Tambovnyefteprodukt része volt – írta az Odessa Journal című lap (az utóbbi céget a közelmúltban olvasztották be a Rosznyeft voronyezsi alvállalatába)

Frissítés: Orbán Viktor is reagált az akcióra

Arról, hogy mit közölt a miniszterelnök, ebben a cikkben írtunk.

Kiemelt kép forrása: X.com.