Újra vizsgálják a világ egyik legrejtélyesebb, több mint tíz éve megoldatlan légi katasztrófáját

December végén újraindul a Malaysia Airlines több mint egy évtizede eltűnt MH370-es járatának keresése – jelentette be a malajziai közlekedési minisztérium szerdán.

A 239 embert szállító Boeing 777-es repülőgép 2014. március 8-án tűnt el a radarképernyőkről, miközben Kuala Lumpurból Pekingbe tartott. Az eset a repülés történetének egyik legnagyobb rejtélye.

Az utasok kétharmada kínai volt, a többiek malájok, indonézek, ausztrálok, indiaiak, amerikaiak, hollandok és franciák.

A repülőgépet többször keresték, de nem találták meg, csak szárnyának egyes darabjaira leltek rá, amelyeket afrikai, illetve indiai-óceáni szigetekre sodort ki a víz. A gép törzse, az utasok és a repülési adatrögzítő soha nem került elő.

A malajziai közlekedési minisztérium szerdán közleményben tudatta, hogy a „Malaysia Airlines MH370-es járata eltűnt roncsainak mélytengeri keresése 2025. december 30-án folytatódik”.

Az Ocean Infinity tengeri kutatócég a kutatást „egy olyan célzott területen végzi majd, ahol a legnagyobb a valószínűsége a repülőgép megtalálásának”

– közölte a minisztérium.

Az Indiai-óceán déli részén folytatott legutóbbi keresést áprilisban függesztették fel.

Kiemelt kép: Egy repülőgép roncsdarabját viszik rendőrök az Indiai-óceánban elterülő, Franciaországhoz tartozó Réunion szigetén fekvő Saint-Andréban 2015. július 29-én (MTI/EPA/Raymond Wae Tion)