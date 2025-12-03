Szijjártó Péter: Magyarország visszautasítja, hogy pénzt adjon a NATO-nak ukrajnai fegyverszállításra

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem fogják a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni, hazánk így a fegyverszállításokat koordináló NATO-mechanizmusban sem fog részt venni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a szövetségnek az európai háborús fősodorhoz tartozó tagállamai nem akarnak békét, hanem háborút akarnak Oroszországgal, és ezért annak ellenére is még több pénzt akarnak küldeni Ukrajnának, hogy az országban minden idők egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik.

„Olyan javaslatok is elhangzottak, hogy minden egyes tagország a GDP-jének negyed százalékát küldje el Ukrajna számára. Ez Magyarország esetében 200 milliárd forintot jelentene” – tudatta.

„A NATO háborút akaró európai mainstream tagjai még több fegyvert akarnak küldeni Ukrajnába, ezért felszólítottak ismét mindenkit, hogy adjunk pénzt arra a koordinált NATO-mechanizmusra, amelynek keretében közösen zajlik a fegyverszállítás Ukrajnába”

– folytatta.

Majd rámutatott, hogy a katonai szervezet tagjai idén már 800 milliárd forintot befizettek ide, és még 600 milliárd forint befizetése várható. Illetve arra is kitért, hogy az ukrán fél ezúttal is újabb igényekkel állt elő, elhangzott, hogy jövőre 160 milliárd eurónyi forrásra van szükség a hadsereg fenntartására.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy „amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a magyarok pénze nem megy Ukrajnába, (…) addig a kijevi háborús maffia nem fog egy fillért sem látni a magyar emberek pénzéből.”

„Ezért ismét visszautasítottuk azt, hogy részt vegyünk az olyan NATO-mechanizmusokban, amelyekbe pénzt kell befizetni azért, hogy abból Ukrajnába vigyenek el fegyvereket”

– hangsúlyozta.

Kifejtette, hogy újra bebizonyosodott, hogy az európaiak diktálják a vörös vonalakat Ukrajnának. „Nem engedik, hogy megállapodjanak a békéről, újabb áldozatokba hajszolják bele az ukránokat, és teszik ezt azért, mert háborúzni akarnak az oroszokkal. Ez a mi álláspontunk szerint elfogadhatatlan” – közölte.

„Mi nem akarjuk, hogy Európa háborúban álljon Oroszországgal, nem akarjuk, hogy Európa jövője a háborúról szóljon. Egy durva háborús fanatizmus kerítette hatalmába a NATO európai tagjait, ami elvakítja őket és képtelenné teszi őket az észszerű döntésekre” – fűzte hozzá.

„Ebből a durva háborús fanatizmusból fakad az, hogy olyanok hangoztak el a mai napon például, hogy Ukrajna minket, európaiakat véd, hogy az ukrán hadiiparba meg a hadsereg felfegyverzésébe történő beruházás az Európa biztonsági érdeke lenne, sőt még az is elhangzott, hogy Ukrajna áll nyerésre a csatatéren. Ez mutatja világosan, hogy a fanatikus háborúpártiak elveszítették minden kapcsolatukat a valósággal” – fogalmazott.

A miniszter végül megerősítette, hogy a magyar kormány ezzel szemben továbbra is teljes mértékben támogatja Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseit, amelyek szavai szerint már eredményesek is lehettek volna az európai vezetők aknamunkája nélkül.

„Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy Donald Trump békeerőfeszítései sikeresek legyenek. Ugyanis ha nem sikerül megállapodni egy béketervről, akkor a helyzet romlani fog napról napra. Ukrajna, Európa és a globális biztonság szempontjából is teljesen egyértelmű, hogy a csatatéren ez a háború nem visszafordítható. Azt hinni, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút, illúzió” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)