Orbán Viktor: Az ukrán támadás ellenére Magyarország kőolajellátása biztonságban van

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték az ukrán támadások ellenére is zavartalanul üzemel Magyarország irányába. A kormányfő kiemelte, hogy a kőolajellátás teljes mértékben biztonságban van.

A miniszterelnök szerda délután, hivatalos Facebook-oldalán reagált a Barátság kőolajvezetéket ért újabb ukrajnai támadás hírére.

Bejegyzésében közölte, hogy egyeztetett a MOL vezetőivel, és a tájékoztatás szerint Magyarország irányába továbbra is problémamentesen üzemel a kőolajvezeték.

„Egyeztettem a MOL vezetőivel. Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A Barátság vezeték Kelet és Közép-Európa egyik legfontosabb kőolajszállítási útvonala, amelyen keresztül Magyarország kőolajellátásának jelentős része érkezik.

Mint írtuk, hétfőn Ukrajna katonai hírszerzése, a HUR csapást hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen Oroszorország Tambovi terület nevű régiójában. A robbanás a Taganrog és Lipeck közti vonalon, Kazinszkije Viszelki falu közelében történt.

Az ukrán katonai hírszerzés szerint egy bombával robbantották fel a vezetéket, amelyet távolról hoztak működésbe, és amely további gyújtóanyagokat is tartalmazott a tűz erősítése érdekében.

Magyarország és Szlovákia tiltakozása ellenére támadtak – ez már legalább az ötödik csapás volt idén a vezeték ellen

Ukrajna az utóbbi időben többször is megtámadta a Barátság kőolajvezeték. A legutóbbi ismert akció szeptemberben, majd előtte augusztusban volt, amely nagy visszhangot váltott ki, többek közt a magyar kormány részéről is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)