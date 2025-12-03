Moszkvából egyenesen Washingtonba mentek a tárgyalók, nem találkoznak Zelenszkijjel

Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner lemondták a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett brüsszeli találkozójukat. A Kreml azt állítja, hogy Witkoff és Kushner megígérték: a Putyinnal folytatott tárgyalások után egyenesen Washingtonba utaznak - számolt be az Euronews újságírója.

Korábban az Axios amerikai hírportál arról írt, hogy Witkoffnak és Kushnernek valóban lett volna egy találkozója Zelenszkijjel Brüsszelben – közölte a Strana ukrán online hírportál. Ezzel szemben az orosz médiumok azt közölték, hogy

Steve Witkoff repülőgépe nem szállt le Európában, hanem egyenesen az Egyesült Államokba tartott.

Emlékeztetőül: előző nap Putyin, Kushner és Witkoff a Kremlben megvitatták Trump Ukrajnára vonatkozó tervét. Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója azt mondta, hogy a megbeszélés „konstruktív, igen hasznos és tartalmas” volt, de „kompromisszumos megállapodás egyelőre nincs.”

A találkozón szó volt a további együttműködés lehetőségeiről is a háború hosszú távú, békés rendezésének érdekében.

Kiemelt kép: Moszkva, 2025. augusztus 6.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Steven Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját fogadja a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov)