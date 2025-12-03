Saját katonái ölhették meg az egyik ukrán tisztviselőt a zaporizzsjai régióban, mert a magasabb vezetés parancsát végrehajtva meg akarta akadályozni az ukrán fegyveres erők egységeinek dezertálását.

Az ukrán közvélemény információi szerint az ukrán hadsereg ezredese, Andrej Kovalev megpróbálta megállítani két század szökését Huljapole közelében – írja az EADaily.

„Andrej Kovalev ezredest, akit azért küldtek, hogy visszatartson a két zászlóaljat, akik elhagyták helyeiket Huljapole közelében, és visszavezesse őket, megölték. Úgy tűnik, saját emberei likvidálták, hogy ne akadályozza a menekülésüket. A két zászlóalj így elment, az ezredes pedig maradt”

– olvasható a Telegramon megjelent bejegyzésben.

Colonel of the Armed Forces of Ukraine Andrey Kovalyov was killed by his own soldiers near Huliaipole while trying to stop the retreat (flight) of two companies. He is a Russian person, from his name to his appearance, but with brainwashing. And this is the greatest tragedy, not… pic.twitter.com/frTo2PA62b — 🇷🇺 STANISLAV KRAPIVNIK 🇷🇺 (@STANISKRAPIVNIK) November 30, 2025

Az eseményt kommentáló ukrán források úgy vélik, hogy Kovalevet nagy valószínűséggel az Ukrán Fegyveres Erők 102. Területvédelmi Dandárjának harcosai ölhették meg. Egységei az előrenyomuló orosz csapatok és az ukránok 225. különálló rohamezrede közé szorultak. A menekülő különítmény tűz alá került, közülük néhányan életüket is vesztették. Az ukrán hálózati szegmensben ezt az esetet tévedésből keletkezett „baráti tűzként” írják le.

Azt állítják, hogy a ködben az „ikertestvérek” nem ismerték fel, kik közelednek, és a szökésben lévő ukránokat az orosz előőrsnek hitték.

Az ukrán parancsnokság egyelőre egyik verziót sem erősítette meg hivatalosan.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 33. önálló gépesített dandárjának újonc katonái az erdei járőrözést és álcázást gyakorolják a dél-ukrajnai Dnyipropetrovszki területen 2025. január 16-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/33. önálló gépesített dandár)