Kétmillió eurót raboltak ki az olasz autópályán egy pénzszállítóból, a maffia is érintett lehet az ügyben

Egy nagyjából tízfős fegyveres csapat kirabolt egy pénzszállító járművet az autópályán Dél-Olaszországban az előző hét végén. Feltételezések szerint az ügyben így vagy úgy, de a maffia is érintett lehet.

Alaposan megtervezett rablást hajtott végre még péntek reggel egy fegyveres csapat Olaszország déli felén.

A Salerno és Reggio Calabria között vezető autópályán, egy alagút közelében felgyújtott autókkal torlaszolták el az utat, majd bombákkal, sörétes puskákkal és Kalasnyikov gépkarabélyokkal felfegyverezve támadtak a pénzszállítóra.

Emellett az aszfaltra szögeket is szórtak a támadás előtt, hogy más járművek ne tudják megközelíteni a helyszínt – írt a Corriera della Sera beszámolója alapján a 444.hu. Az esetről több helyszíni videó is napvilágot látott, de már csak a támadás utáni pillanatokat örökítették meg.

Úgy tudni, hogy

a kirabolt pénzszállítóból nagyjából 2 millió eurót (átszámítva hozzávetőlegesen 760 millió forintot) vittek el a támadók, akik később gyalog menekültek el a helyszínről.

Személyi sérülés nem történt, de a pénzszállító sofőrjét és kísérőjét sokkos állapotban szállították kórházba.

Nem az első eset ezen a helyszínen, a maffia is tudhatott az akcióról

A Corriera della Sera emlékeztetett arra, hogy 1997 decemberében ugyanezen a helyszínen egy egymillió dollár értékű rablást hajtottak végre. Az elrabolt pénzt most és akkor egyaránt a nyugdíjak és karácsonyi munkavállalói bónuszok kifizetésére szánták.

A nyomozók azt feltételezik, hogy a rablást a Reggio Calabriában működő ’Ndrangheta maffia „engedélyezte”, ugyanis a térségben nem lehet végrehajtani egy efféle akciót a klán vezetőinek hozzájárulása nélkül.

A nyomozók szerint egy ismert csoport hajthatta végre a támadást, amely feltételezésük szerint korábban más rablásokat is elkövetett Olaszország egyéb részein, elsősorban Foggia környékén.

Több lövés is eldördült, akár a kaliber is nyomravezető lehet – a pénz egy része viszont jó eséllyel megsemmisült az akcióban

A Lacnews24.it portál az esetről írt frissebb cikkében közölte, hogy a nyomozók minden apró részletet tanulmányoznak, hogy az elkövetők nyomára bukkanjanak. Mint a cikkben írták,

az alagútban több lövést is leadtak a támadók, és a hozzájuk eljutott információk szerint néhány töltény 12-es kaliberű volt.

Ez utóbbiakat lefűrészelt csövű sörétes puskákból lőhették ki. Emellett feltételezik azt is a nyomozók, hogy Kalasnyikovok is voltak a támadóknál, de az ahhoz használt 7,62-es kaliberű lőszerből még nem találtak egy darabot sem a helyszínen, így ezt nem sikerült megerősíteni.

Ezenkívül a portál szerint az is kiderült az olasz térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése alapján, hogy

az egyik felgyújtott autót – egy Fiat Pandát – Vibo Valentia városból, egy bevásárlóközpont elől lopták el.

Emellett az is feltételezhető, hogy a rablást több szinten szervezték meg: a portál szerint szerepet játszhattak benne a ’Ndrangheta tagjai, valamint közönséges bűnözők, de olyan rablók is, akik kifejezetten a páncélozott járművek kirablására szakosodtak.

Végül azt is közölték, hogy a támadók felrobbantották a páncélozott jármű ajtaját, és ebből adódóan a furgonban lévő pénz egy része megsemmisülhetett. „A többi elhagyta az alagutat, és egyelőre ismeretlen útvonalakra tért. Az útvonal rekonstruálásához minden információ döntő fontosságú lehet: még egy golyó kalibere is” – írták a cikk végén.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com/StreettoWeb TV