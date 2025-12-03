Hatalmas csapást mértek Ukrajnára az oroszok, óriási a pusztítás

Az orosz hadsereg 111 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, minden negyedik támadóeszköz célba talált, a csapásoknak halálos áldozataik is vannak, valamint infrastrukturális és energetikai objektumokban keletkeztek károk – közölte az ukrán légvédelem és megyei kormányzók.

A légvédelem 83 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, 13 helyszínen 27 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. Az infrastruktúrát és a háztartásokat a legsúlyosabban Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Harkiv és Odessza megyékben érintette a csapás, amelynek civil áldozatai is vannak – áll a közleményben.

Éjszaka az orosz hadsereg drónokkal támadta meg a Dnyipropetrovszk megyei Ternivka városát, két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek – közölte az Unian hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko, megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A támadás következtében tűz keletkezett, egy családi ház részben megsemmisült, 6 másikban károk keletkeztek, garázsok és gépjárművek is megrongálódtak – fűzte hozzá Hajvanenko.

December 3-án éjjel Odessza közelében egy dróncsapás következtében tűz ütött ki az egyik energetikai infrastrukturális létesítményben, egy dolgozó súlyosan megsebesült, a berendezésekben komoly károk keletkeztek – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon. „A bűnüldöző szervek rögzítették az Oroszországi Föderáció újabb bűncselekményét Odessza megye polgári lakossága ellen” – tette hozzá bejegyzésében.

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium 2025. augusztus 18-án közreadott videójáról készített képen orosz katonák 122 milliméteres BM-21-es Grad rakétavetõvel tüzelnek az ukrán állásokra Ukrajnában. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)