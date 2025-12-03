Évtizedek óta a legnagyobb uniós válság: vádat emeltek Európa volt „arca”, Mogherini ellen

Az Európai Uniót korábban meghatározó Juncker-bizottság volt második embere, a korábban „Európa arcaként” közismertté vált Federica Mogherini, az EU volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ellen közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával emelt vádat az Európai Ügyészség szerdán. Szintén vádat emeltek Stefano Sannino diplomata, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) korábbi főtitkára és Cesare Zegrettit, a bruges-i Európa Főiskola képzési irodájának társigazgatója ellen. Az újabb uniós korrupciós botrány egy válságos időszakban Európa stabilitását is veszélyezteti.

Büszkeségtől eltelve számolt be a Politico, Brüsszel „házi lapja” arról, hogy a belga rendőrség a kedd esti őrizetbe vétel után „szerda reggel szabadon engedte Federica Mogherini volt uniós diplomatát” (a lap nyilván nem értesült arról az elmúlt esztendőkben, hogy az olasz szocialista politikus,

Mogherini nem holmi egyszerű „uniós diplomata” volt, hanem az Európai Bizottság volt alelnöke, az EU volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselője,

és úgymond Európa arca a Juncker-bizottságban) és Stefano Sanninót, aki a Politico szerint „volt külügyi főnök” (a valóságban: magas rangú európai bizottsági tisztviselő és az Európai Külügyi Szolgálat korábbi főtitkára), miután csalás gyanújával kihallgatták őket.

Ogni giorno che passa la commissione europea assomiglia sempre più ad un associazione a delinquere. #Mogherini #Sannino #vonderLeyen pic.twitter.com/rUBgtaWzzr — Gabriel Pasternak (@Justinghiandone) December 2, 2025



Szintén kihallgatták a belga Cesare Zegrettit, a bruge-i Európa Kollégium képzési irodájának társigazgatóját is, ám erről, mint mellékes tényről, nem értesülhettek a lap olvasói szerdán, amikor már az ügyészségi vádemelés is megtörtént a három, valószínűleg enyveskezű EU-potentát ellen.

We are happy to share with you this interview with Ms Claire Lawrence and Mr Cesare Zegretti, Deputy Directors of the College of Europe Development Office, about the online courses taking place in July.https://t.co/UqoJ6ulbpe More: https://t.co/TPotcvzwSZ#coleurope #online pic.twitter.com/TsvDiA3bAq — Executive Education, Training & Projects Office (@TP_Coleurope) June 23, 2020



„Csalás gyanújával hallgatták ki őket” – hangsúlyozza a Politico, mely éppen csak utal rá: felmerült, az érintettek manipulálták-e az EU Diplomáciai Akadémiájának otthont adó közbeszerzési pályázatot az Európa Kollégium javára.

Hurrá, szabadlábon!

A Föld túlfelén fekvő államok kisebb korrupciós ügyeiből többoldalas cikkeket, hosszas tényfeltáró anyagokat kerítő Politico pár soros cikkében hangsúlyozza: „A vádak nem bizonyítottak, és Mogherinit, Sanninót és a többi őrizetbe vett személyt ártatlannak vélelmezik, amíg a bíróság bűnösnek nem nyilvánítja őket.”

„Mindegyiküket szabadon engedték” – emeli ki az Euronews.

Dai cessi d’oro in Ucraina all’arresto della Mogherini, già alto commissario per gli Esteri: ecco la parabola con cui la UE sta apparecchiando la sua fine. pic.twitter.com/BoelpW8S2v — Marco Rizzo (@MarcoRizzoDSP) December 3, 2025



Az Európai Uniót ismét alapjaiban megrázó, Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök székét is veszélyeztető gigabotrány elkenését még ügyesebben keni el a spanyol vezető baloldali lap. Az El País a történtekről szóló cikk alcímében így mennydörög: „Az ultrajobboldali erők és a Kreml fegyverként használják az európai projekt ellen az európai diplomácia volt vezetőjének és egy másik magas rangú EU-tisztviselőnek a letartóztatását és kihallgatását.” Hogy mégis, mi történt, azt a lap csak ezután kezdi ismertetni.

Az olvasó tehát, aki az ügy kapcsán rosszra gondol, a Kreml embere.

Azonnali ügyészségi vádemelés

Mindeközben – talán későn ismervén meg az El País eligazítását – közbeszerzési csalás és korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titoktartás megsértésének gyanújával vádat emelt Federica Mogherini, az Európai Unió korábbi külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, illetve Stefano Sannino európai bizottsági tisztviselő és Cesare Zegretti, a bruge-i Európa Kollégium társigazgatója ellen az Európai Ügyészség (EPPO) szerdán.

A nyomozás a részrehajlás és a tisztességtelen verseny gyanújával folyt: úgy tűnik, hogy

az EKSZ nem minden befolyás nélkül ítélt meg támogatásokat a tekintélyes Európa Kollégium számára.

Az Európa Kollégium posztgraduális európai tanulmányok intézete, amelynek három campusa van: egy belgiumi Bruge-ben, a másik kettő a lengyel és az albán fővárosban, Varsóban és Tiranában található. A gyanú szerint törvénytelenül megtámogatott projekt egy kilenc hónapos képzési program volt, amelyet leendő európai diplomaták számára tartottak.

Ez ügyben folyt razzia kedden az EKSZ-nél és a bruge-i Európa Kollégium több épületében, az uniós források felhasználásával kapcsolatos lehetséges csalások kivizsgálásának részeként – idézi a Le Figaro az Európai Ügyészséget.

Mi történt?

A feltételezett bűncselekmények a 2021-2022-es időszakra nyúlnak vissza. A lehetséges vádak között ezért, az ügy környezete okán szerepel a „közbeszerzési szerződések odaítélése során elkövetett csalás, korrupció, összeférhetetlenség és a hivatali titoktartás megsértése” az Európai Ügyészség szerint.

At the request of the EPPO in Brussels 🇧🇪, searches were carried out today at the College of Europe and the EEAS in an investigation into fraud related to EU-funded training for junior diplomats. Three suspects were detained.

More: https://t.co/2fkybnwKjO pic.twitter.com/bOY78H6zjN — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) December 2, 2025



Egy uniós tisztviselő megerősítette az AFP-nek, hogy a brüsszeli diplomáciai szolgálat volt a rendőrségi művelet egyik célpontja, „korábbi ciklusokra visszanyúló tevékenységek” miatt, melyek még abban az időszakban zajlottak, mielőtt Kaja Kallas 2024 végén átvette a külügyi főképviselői hivatalt.

Mogherini 2020-ban lett az EU által finanszírozott Európa Kollégium rektora. A Le Figaro emlékeztet: „Posztjának elnyerése vitatott választás volt néhány korábbi öregdiák számára, akik azt állították, hogy

Mogherininek nincsenek tudományos képesítései vagy tapasztalata egy összetett akadémiai struktúra vezetésében.”

Úgy tűnik, a „képesítés nélküli rektor” tudományos téren szerzett erényei helyett inkább azokat az erényeit igyekezett csillogtatni, melyeket a Juncker-bizottság sok mindenre rálátó második embereként szerezhetett.

Európa arca volt

A Juncker-féle Európai Bizottság alatt „az európai diplomácia arca” volt, így emlegették – idézi fel most a belga Le Soir és az Euractiv is.

Jean-Claude Juncker 2014–2019-ig ült (rossz nyelvek szerint inkább dülöngélt) az EU élén; elnöksége alatt Juncker neve gyakorlatilag az „adóelkerülés” szó szinonimájává vált. A neve által fémjelzett Európai Bizottság már politikai testületként működött, s ezzel felborult az uniós intézmények közötti egyensúly.

What does he mean? „I have met and listened to several leaders of other planets.” Jean-Claude Juncker, EU Commission President

28 June 2016, European Parliament, Brussels pic.twitter.com/NnYsqZuW83 — Homeros Hayyam (@HomerosHayyam41) October 6, 2025



A korszakhoz kötődött többek között a LuxLeaks-botrány: egy 2014-es vizsgálat feltárta, hogy a luxemburgi kormány és a multinacionális vállalatok között több ezer bizalmas adómegállapítási megállapodás született, amelyek lehetővé tették számukra adókötelezettségeik jelentős csökkentését.

Federica Mogherini volt Juncker időszakában

Európa második embere, az Európai Bizottság alelnöke.

Az EU számára kardinális ügyekben képviselte Brüsszelt: 2014-ben kinevezték főképviselővé, aki koordinálja a tagállamok külpolitikáját, vezeti az Európai Bizottság testületének üléseit, és elnököl az uniós Külügyek Tanácsában. Külpolitikai főképviselőként a nemzetközi körök meghatározó személyiségévé vált, és ismertsége egyre nőtt, miközben az EU-t képviselte az iráni nukleáris megállapodásról, az úgynevezett átfogó közös cselekvési tervről (JCPOA) szóló tárgyalásokon is.

Federica Mogherini (a leftist/ communist) is finally back in the news — and for serious reasons. Recently, reports stated: “The EU’s former foreign policy chief, @FedericaMog , has been detained by Belgian police as part of an anti-fraud investigation.” But, wait! seven years… pic.twitter.com/Btfohnc3Ze — Arvin Adriyan (@ArvinAdriyan) December 3, 2025

Szintén belga

A politikus, aki az Olasz Kommunista Párt feloszlatása után csatlakozott a szocialistákhoz,

tovább bővíti az Európai Uniót alapjaiban megrengető, korrupciós botrányaik által súlyosan kompromittálódott baloldali uniós politikusok listáját.

Eva Kaili görög szocialista párti képviselő, az Európai Parlament (EP) volt alelnöke vezeti a mezőnyt, ő a négymillió eurós Katargate-ügy idején egy bőröndbe rejtett eurókötegekkel megspékelt botrányban vált „híressé”. Az ügyben érintett szocialista eszmetársak névsorát szinte lehetetlen volna felsorolni; érdemes talán kiemelni az olasz EP-politikus, a szocialista Antonia Panzeri, Marc Tarabella belga szocialista EP-képviselő vagy a szintén belga szocialista Maria Arena nevét.

Qatargate: Buying Europe’s Silence In December 2022, the European Parliament was shaken by the “Qatargate” scandal. Bags of cash, luxury gifts, and lavish favors were exchanged for political influence. The vice president of the Parliament, Eva Kaili, was arrested, and former MEP… pic.twitter.com/yA681SrDV7 — Pierre Rehov 🇺🇸🇮🇱 (@rehoov) September 6, 2025

Az intézmények hitelessége lehet a tét

„Intézményeink hitelessége forog kockán” – fogalmazott a legújabb uniós korrupciós botrány kapcsán Manon Aubry, az Európai Parlament baloldali frakciójának társelnöke.

Ha bebizonyosodnak ezek a vádak – írja a Politico – az

a legnagyobb botrányt indítaná el Brüsszelben a Jacques Santer vezette Európai Bizottság 1999-es tömeges lemondása óta.

(A Santer-féle Európai Bizottság pénzügyi visszaélések vádjai miatt távozott.) Még a brüsszeli bizottság irányában szélsőségesen elfogult Politico is arról ír: a csalásvizsgálat évtizedek óta a legnagyobb válságba taszíthatja az Ursula von der Leyen vezette EU-t.

Kiemelt kép: 2024. október 28-án Bruges-ben, az Európa Kollégium (College of Europe) rendezvényén készített kép Federica Mogherini rektorról, az EU volt külügyi főképviselőjéről (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)