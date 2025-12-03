Elfogyott a pénz Oroszország egyik köztársaságában, nem tudnak fizetni a katonáknak és hozzátartozóiknak

A távol-keleti Jakutföld pénzhiány miatt felfüggesztette azokat az ukrajnai háborúban szolgálóknak, vagy hozzátartozóiknak járó kifizetéseket, amelyeket a regionális költségvetésből kellene fedezni – jelentette be a köztársaság pénzügyminisztere még novemberben. Frissebb információk szerint azonban máshol is történhettek már hasonló esetek, több orosz régióban is hasonló lépésekre kényszerültek a pénzhiány miatt.

Jakutföld költségvetése elfogyott az Ukrajna elleni harcokban résztvevők számára – jelentette be Ivan Alekszejev, a köztársaság pénzügyminisztere a Szaha nevű regionális tévécsatornán.

Hozzátette, hogy a szerződéses katonáknak járó kifizetéseket egyelőre felfüggesztették.

„Sajnos ez a helyzet” – ismerte el Alekszejev a The Moscow Times szerint.

A pénzügyminiszter hozzáfűzte: a kialakult helyzet egyik oka az, hogy a hatóságok nem tudják előre kiszámítani, hogy hány embernek lesz szüksége kifizetésre. Biztosította továbbá a közvéleményt, hogy a probléma néhány napon belül megoldódik.

Mint a The Moscow Times emlékeztetett,

a regionális költségvetésből rendszerint egyszeri kifizetéseket biztosítanak az orosz védelmi minisztériummal kötött szerződés aláírásakor; akkor, ha a katona megsérült a fronton; valamint a katonai szolgálatot teljesítő személy halála esetén.

Nem mellékes viszont, hogy idén májusban Jakutföld hatóságai 500 ezer rubellel (átszámítva kb. 2,1 millió forinttal) emelték meg a szerződés aláírásáért járó egyszeri kifizetést. Ennek értelmében azok, akik legalább egyéves szerződést írnak alá 2025. december 31-ig, 1,8 millió rubel kaphatnak Jakutföldön.

Az idei év első felében azonban Jakutföld jelentős, 24,4 milliárd rubelnyi költségvetési hiányt könyvelt el, ami csaknem tízszerese volt a jóváhagyott, 2,8 milliárd rubeles éves hiányösszegnek. A távol-keleti köztársaság államadóssága ezzel 26,5 százalékkal, 69,8 milliárd rubelre nőtt (és a 2026-os költségvetés tervezésekor is további hiánnyal számoltak 8 milliárd rubel értékben).

Roman Grekov altábornagy, a keleti katonai körzet katonai-politikai munkájáért felelős helyettes parancsnoka szerint 2024 végéig több mint 8000 jakutföldi katona teljesített szolgálatot Ukrajna elleni háborúban. A nyilvánosan elérhető adatok szerint idén november 20-ig legalább 1954, a távol-keleti köztársaságból származó lakos halt meg a fronton.

„Az igazi hazafiak számára a pénz nem lehet a fő motiváció” – máshol is hasonló problémák merültek fel

A The Moscow Times emlékeztetett arra, hogy egy másik köztársaságban, Hakaszföldön is voltak hasonló problémák: ott szintén november 20-án jelentették be, hogy költségvetési problémák miatt a köztársaság kormánya törölte az Ukrajnában elesett katonák családjainak járó regionális kifizetéseket (ezen a jogcímen ott minden elesett katona után 1,1 millió rubelt utaltak a hozzátartozóknak, amelyből most egyelőre csak 100 ezret adnak át nekik előlegként). A hakaszok pénzügyminisztere az elszálló költségvetési hiánnyal magyarázta azt, hogy miért nem tudják átutalni az összegeket.

Az Euronews szerint azonban több másik régióban is lehetett már látni hasonló problémákat a korábbi hónapokban: október óta a Szamarai terület a szerződéses kifizetéseket 3,6 millió rubelről 400 ezer rubelre csökkentette – ez a legmeredekebb csökkenés 2025 eleje óta, az orosz média szerint; Mariföld köztársasága pedig 3 millió rubelről 800 ezer rubelre redukálta ugyanezt; és ugyanez történt Tatárföldön is a helyi katonai bizottság honlapja szerint.

Az Euronews szerint összesen több mint 10 orosz régió csökkentette a szerződéskötési bónuszokat a helyi finanszírozás elégtelensége miatt (megjegyezték azt is, hogy az orosz régiók több mint fele költségvetési hiányt halmozott fel idén).

A téma már az orosz parlamentben is szóba került: Alekszandr Zsuravlev, a védelmi bizottság első számú helyettese szerint a kifizetések nem válhatnak a fő motivációvá. „Ez a tendencia nem egészséges, és arra lehet következtetni, hogy az ország erőforrásai fokozatosan kimerülnek. De ezek a kifizetések kezdetben csak a regionális vezetők jó szándékát tükrözték. Az igazi hazafiak számára a pénz nem lehet a fő motiváció… bónusz lehet, de a fő cél biztosan nem” – mondta a politikus.

Pénz helyett morbid ajándékok: húsdarálót adtak az elesett katona családjának

Az Euronews emellett arról is írt, hogy az érdemi kártérítés helyett a fronton elesett katonák családjai sokszor furcsa ajándékokat kaptak.

Murmanszkban például állítólag a hatóságok a virágok mellett húsdarálót adtak a gyászoló rokonoknak, amiről több felvétel is felkerült a közösségi médiába idén tavasszal.

A Meat Grinder Instead of a Son – In Russia, mothers of fallen soldiers received cynical gifts for March 8 In Polyarnye Zori, Murmansk region, the ruling United Russia party held an event called „Flowers for the Mothers of Heroes.” They probably meant well, but as always, it… pic.twitter.com/S04Ca957Pz — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2025

De korábban előfordult az is, hogy minden anyának, akinek elesett a fia, törölközőt adtak át, és állítólag volt olyan család is, amelynek tagjai elhunyt férjük és apjuk helyett kerékpárt kaptak. Egy másik esetben állítólag a megígért pénzügyi kártérítés helyett csak két vödör sárgarépát és egy zsák hagymát kapott a család, Jakutszkban pedig szintén olyan segélycsomagokat osztottak szét köztük, amelyek zöldségeket tartalmaztak.

Kiemelt kép: Jakutföldi katonák az ukrajnai fronton (Forrás: X.com)