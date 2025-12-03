Egyelőre nincs kompromisszumos béketerv, de a Kreml bizakodó Putyin és Trump különmegbízottjának találkozója után

Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök különleges megbízottja, Steve Witkoff megvitatta Donald Trump rendezési tervét az ukrajnai háborúval kapcsolatban, de nem a részleteket, hanem a dokumentumokban foglaltak lényegét – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója moszkvai idő szerint szerdára virradóra, miután közel öt órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff a Kremlben.

„Természetesen az amerikai kollégákkal áttekintettük azoknak a dokumentumoknak a tartalmát, amelyeket az Egyesült Államok egy ideje Moszkvába juttatott.

Átnéztük ezeket, és nem a konkrét megfogalmazásokat vagy a konkrét javaslatokat vitattuk meg, hanem az amerikai dokumentumokban foglaltak lényegét”

– mondta újságíróknak a találkozót követően, melyről az Interfax orosz hírügynökség számolt be.

„Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem” – folytatta, majd hozzátette: „Lehetőség nyílt arra is, hogy részletesen megvitassuk a további együttműködés lehetőségeit az ukrajnai válság hosszú távú, békés rendezésének elérése érdekében”.

Folytatódik a munka, de Európa „akadályozza” a folyamatot

Steve Witkoff idén immár a hatodszor látogatott Oroszországba. A találkozón az orosz és az amerikai fél abban állapodott meg, hogy folytatják a munkát a rendezés érdekében, és hogy nem hozzák nyilvánosságra a tárgyalások tartalmát – számolt be az MTI.

Ami a lehetséges elnöki szintű találkozót illeti, az attól függ, hogy milyen előrelépést tudunk elérni ezen az úton, amelyen kitartóan fogunk dolgozni a tanácsadók, a külügyminisztériumok képviselői és egyéb szervek részéről – mondta Jurij Usakov.

Közölte, hogy

Moszkva további négy dokumentumot kapott meg az eredeti, 27 pontból álló ukrajnai rendezési terv mellett. Úgy vélekedett, hogy a mostani tárgyalások után a megállapodás „egészen biztosan nem került messzebbre”.

A háború lehetséges lezárásával kapcsolatban Vlagyimir Putyin kedden közölte, hogy Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és önszántából vonult ki a tárgyalásokról. Az orosz elnök hangoztatta, hogy „nincs béketervük Ukrajnával kapcsolatban”, és kiemelte, hogy „a háború oldalán állnak”.

„Még akkor is, amikor ők (az európai országok) állítólag bizonyos változtatásokat próbálnak elérni Trump javaslatán, mi világosan látjuk, hogy ezek a változtatások csak egyetlen célt szolgálnak: megakadályozni az egész békefolyamatot, olyan követeléseket támasztani, amelyek Oroszország számára teljesen elfogadhatatlanok, és ezt ők is tudják” – hangsúlyozta Vlagyimir Putyin. Az európai országok így akarják majd Oroszországra hárítani a felelősséget az ukrajnai békefolyamat leállásáért” – jelentette ki az orosz vezető.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) tanácsadója, Jurij Usakov (b) társaságában tárgyalást kezd Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával (k) és Jared Kushnerrel, az elnök vejével és tanácsadójával (nincs a képen) Trump ukrajnai béketervéről a moszkvai Kremlben 2025. december 2-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov)