Csontrészeg mosómedvét vett őrizetbe a betöréshez riasztott rendőr egy amerikai üzletben

Mosómedve tört be egy üzletbe Virginia államban, az állat megrohamozta a szeszes italokat kínáló részleget, majd részegen esett össze a mosdóban.

Elképesztő történetet osztottak meg aállatvédők a közösségi médiában. A szervezet képekkel is dokumentált bejegyzéséből kiderült, hogy múlt hétvégén betörés miatt riasztották a hatóságot az Ashland ABC boltba,

a helyszínelő rendőr a mosdóban csípte el a tettest, a padlón kiterülve egy nagyon részeg mosómedve horkolt.

Szombat reggel Martin rendőrtiszt szokatlan hívásra érkezett az Ashland ABC boltba – idézték fel a megdöbbentő eseménysort az állatvédők. Kiemelték, hogy a helyszínre érkező rendőr megállapította, hogy betörés történt, a gyanúsított több italos polcot is átkutatott, majd elájult a fürdőszobában.

A rendőr igyekezett biztonságba helyezni az alkoholtól önkívületi állapotba került állatot,

ezért visszavitte a menhelyre, ahonnan, miután kijózanodott, visszaengedték a vadonba.

„Nagy köszönet Martin rendőrnek, amiért profizmussal és jó humorral kezelte ezt a kaotikus esetet” – hálálkodtak az emberséges eljárásért az állatvédők.

