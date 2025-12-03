„Csak az Egyesült Államok volt képes erre Donald Trump elnök vezetésével” – az amerikai békefolyamat elindítását méltatta a NATO főtitkára

„Az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások jó úton haladnak, de biztosítani kell, hogy a tárgyalóasztalnál Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen” – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének vezetője azt is mondta, hogy szerinte csak az Egyesült Államok volt képes a békefolyamat elindítására Donald Trump elnök vezetésével.

A NATO-tagországok külügyminisztereinek találkozójára érkezve Mark Rutte közölte: annak érdekében, hogy Ukrajna a lehető legjobb pozícióban legyen akkor, amikor a béketárgyalások valóban elkezdődnek, az országot a lehető legerősebbé kell tenni katonai szempontból. „Biztosítanunk kell, hogy amíg a tárgyalások zajlanak, Ukrajna a lehető legerősebb pozícióban legyen a harc folytatásához, az oroszok elleni küzdelemhez és az ellenálláshoz” – fogalmazott.

Mark Rutte az ukrán hadsereg megerősítése érdekében a „létfontosságú amerikai felszerelések beszerzését” sürgette, amelyek közül az elfogó vadászgépeket és a légvédelmi rendszereket emelte ki, hangsúlyozva, hogy ezek „létfontosságúak az ukrán civilek és a polgári infrastruktúra biztonságának megőrzése érdekében”. A NATO-főtitkár a Kremlben kedden lezajlott, az ukrajnai rendezésről szóló amerikai–orosz tárgyalásokkal kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok elnöke – megtörve a jeget – elindította a békefolyamatot.

„Csak az Egyesült Államok volt képes erre Donald Trump elnök vezetésével”

– jelentette ki.

Hangsúlyozta: a békefolyamat immár zajlik, és remélhetőleg eredményekhez vezet. Ha a folyamat túl sokáig tart, vagy mégsem vezet eredményre, akkor biztosítani kell, hogy Oroszország megértse: Ukrajna támogatása folytatódni fog, valamint annak szavatolása, hogy az Egyesült Államok és Európa együttműködésében megvalósuló szankciók a lehető legnagyobb hatást gyakoroljanak az orosz gazdaságra.

„Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk Vlagyimir Putyin orosz elnök számításait” – fogalmazott a NATO-főtitkár.

Kiemelt kép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: MTI)