Az Egyesült Államok felfüggeszti tizenkilenc országból érkezők számára a bevándorlási kérelmek vizsgálatát

Bejelentette az amerikai kormányzat kedden, hogy 19 ország állampolgárainak esetében felfüggeszti az összes bevándorlási kérelem vizsgálatát. Európai nincs az érintett országok között.

Részben olyan országokról van szó, amelyekből idén nyáron már részlegesen megtiltották az Egyesült Államokba a beutazást, ezek Afganisztán, Mianmar, Csád, a Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen. Esetükben most ezt a rendelkezést szigorították tovább.

A mostani listára még felkerült Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela.

A Fehér Ház által kiadott dokumentumban indoklásként egyebek között a múlt héten Washingtonban elkövetett támadásra hivatkoztak, amelyben a Nemzeti Gárda egy tagja életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült. Az elkövetőt, egy afgán férfit letartóztatták. A hivatalos közlés szerint a benyújtott kérelmeket felfüggesztik, és a felsorolt országból érkező összes bevándorló alapos, ismételt átvizsgálását rendelik el annak érdekében, hogy

„teljes mértékben felmérjenek minden nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetést”.

Sharvari Dalal-Dheini, az amerikai bevándorlási ügyvédek szövetségének kormánykapcsolatokért felelős igazgatója közölte, szervezetükhöz már érkeztek jelentések törölt állampolgársági eskütételekről és interjúkról a beutazási tilalommal sújtott országokból származó kérelmezőkkel kapcsolatban. Januári hivatalba lépése óta Donald Trump elnök kormányzata kiemelt témaként kezeli a bevándorlást. Ennek jegyében az Egyesült Államok több nagyvárosába küldtek szövetségi ügynököket, és toloncoltattak ki illegálisan az országban tartózkodó bevándorlókat, az amerikai–mexikói határon pedig már jó ideje elutasítják a menedékkérelmeket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdés)