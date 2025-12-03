Az Egyesült Államok felfüggeszti tizenkilenc országból érkezők számára a bevándorlási kérelmek vizsgálatát

Részben olyan országokról van szó, amelyekből idén nyáron már részlegesen megtiltották az Egyesült Államokba a beutazást, ezek Afganisztán, Mianmar, Csád, a Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen. Esetükben most ezt a rendelkezést szigorították tovább.
A mostani listára még felkerült Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela.
A Fehér Ház által kiadott dokumentumban indoklásként egyebek között a múlt héten Washingtonban elkövetett támadásra hivatkoztak, amelyben a Nemzeti Gárda egy tagja életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült. Az elkövetőt, egy afgán férfit letartóztatták. A hivatalos közlés szerint a benyújtott kérelmeket felfüggesztik, és a felsorolt országból érkező összes bevándorló alapos, ismételt átvizsgálását rendelik el annak érdekében, hogy
„teljes mértékben felmérjenek minden nemzetbiztonsági és közbiztonsági fenyegetést”.
Sharvari Dalal-Dheini, az amerikai bevándorlási ügyvédek szövetségének kormánykapcsolatokért felelős igazgatója közölte, szervezetükhöz már érkeztek jelentések törölt állampolgársági eskütételekről és interjúkról a beutazási tilalommal sújtott országokból származó kérelmezőkkel kapcsolatban. Januári hivatalba lépése óta Donald Trump elnök kormányzata kiemelt témaként kezeli a bevándorlást. Ennek jegyében az Egyesült Államok több nagyvárosába küldtek szövetségi ügynököket, és toloncoltattak ki illegálisan az országban tartózkodó bevándorlókat, az amerikai–mexikói határon pedig már jó ideje elutasítják a menedékkérelmeket.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Alberto Valdés)