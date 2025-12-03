A rendőrség szerint valótlanul állította egy horvát apáca, hogy megkéselték

Valótlan bejelentést tett egy 35 éves apáca Horvátországban, amikor kés általi sérülését indokolva azt mondta, hogy egy ismeretlen férfi támadta meg Zágrábban – közölte a rendőrség, amely szerint a támadás nem történt meg, a nő maga vásárolta a kést, és saját magát sebesítette meg.

A szerzetesnőt a múlt hét végén szúrt hasi sérüléssel vitték kórházba, ahol megállapították, hogy nincs életveszélyes állapotban. A nő azt mondta, hogy a főváros egyik kerületében megtámadták, és beszámolója alapján a helyi sajtóban gyorsan elterjedt az, hogy egy 26 éves illegális afgán bevándorló támadt rá a nyakában viselt kereszt miatt, „Allah akbar”-t kiáltva.

A kórházból távozva az apáca feljelentést tett ismeretlen tettes ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt, noha – a hatóság későbbi megállapítása szerint – tudatában volt, hogy valótlan bejelentést tesz. A rendőrség kiterjedt nyomozást folytatott az ügyben, és ennek eredményeként megállapította, hogy a kés egy zágrábi üzletből származik, és maga a szerzetesnő vásárolta. A rendőrség azt is közölte, hogy hamis vád miatt feljelentést tesz az apáca ellen az illetékes ügyészségen.

Miután bebizonyosodott, hogy a sérülés önkezű, a nőt további ellátásra egy másik egészségügyi intézménybe szállították.

A szerzetesrend közölte, hogy minden szükséges támogatást biztosít számára.

Davor Bozinovic horvát belügyminiszter hangsúlyozta: a közvélemény érthető aggodalommal követte az esetet, azonban a rendőrség kezdettől fogva maximális szakmai alapossággal vizsgálta az ügyet. Mint mondta, a horvát sajtó nagy része felelősen és visszafogottan tudósított, ami különösen fontos az álhírek korszakában. A miniszter megerősítette: a bejelentett támadás nem történt meg, a hamis feljelentés pedig önmagában is bűncselekmény.

