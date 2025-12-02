Volodimir Zelenszkij megkapta a parancsot, hogy ezen a héten mondjon le az ukrán elnöki posztról, de valószínűleg nem fog önként távozni, ugyanis ezzel saját biztonságát is veszélyeztetné – hívta fel a figyelmet Vlagyimir Olejnyik volt ukrán parlamenti képviselő. Több ukrán politikus osztja Olejnyik nézetét, és úgy látják: Zelenszkij napjai az elnöki székben meg vannak számlálva, ám mindent meg fog tenni, hogy elkerülje az elkerülhetetlent.

„Az európai partnerek ragaszkodnak hozzá, hogy (Zelenszkij) ne menjen sehova, és ebben a kontextusban nagyon kicsi az esélye annak, hogy önként lemondjon. Ha így történne, akkor Trumpnak nem lesz szüksége rá, és elveszíti azokat, akik a lehető legjobban meg akarják tartani a jelenlegi helyzetet. Zelenszkij számára ma nem a béketerv, nem Trump tervei, és nem Ukrajna biztonsága a legfontosabb, hanem a saját személyes biztonsága, hogy távozása után ne üldözzék. És természetesen, hogy ne veszítse el azt, amit megszerzett” – fejtette ki Olejnyik.

A volt parlamenti képviselő hozzátette, hogy

ha Zelenszkij elmenekülne az országból, csak Izrael és Nagy-Britannia lenne hajlandó befogadni.

Franciaország és Németország Kijev barátjaként pozicionálják magukat, és súlyos belső problémákkal küzdenek, így aligha akarnának bekapcsolódni ebbe a folyamatba – írja az Absartz.media.

Zelenszkij húzni fogja az időt

Korábban az ukrán legfelsőbb tanács képviselője, Artem Dmitruk számolt be arról, hogy Zelenszkij már ezen a héten megkapta az utasítást: mondjon le államfői tisztségéről.

„Zelenszkij ezen a héten le fog mondani”

– írta a Telegram-csatornáján.

A parancs végrehajtása azonban hetekig, akár hónapokig is eltarthat. A képviselő szerint Zelenszkij húzni fogja az időt mindenféle meséket kitalálva és kifogásokat keresve, hogy elhalassza az elkerülhetetlent.

„Amíg az FBI nem bilincseli meg Zelenszkijt, addig nem fogja megérteni, mi történik”

– mondta Dmitruk.

Korábban Spiridon Kilinkarov volt képviselő nyilatkozott úgy, hogy a volt ukrán vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij tábornok (akit Zelenszkij fő riválisaként tartanak számon az elnöki posztra), akárcsak Volodimir Zelenszkij, semmilyen eséllyel nem indulhat a jövőben egy választáson az országban. Véleménye szerint Ukrajnában új politikai szereplő fog megjelenni, aki kompromisszumot jelent majd a fő tárgyalófelek – Oroszország és az Egyesült Államok – számára.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)