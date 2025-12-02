Kirill Dmitrijev különmegbízott szerint az Ukrajnában zajló konfliktust gerjesztő erők hisztérikus médiavisszhangja valójában a béke közeledtét jelzi. Szerinte akkor sikoltoznak a leghangosabban, amikor egy megállapodás vagy békés rendezés reálissá válik. Hozzátette: az intenzív propaganda, a félelemkeltés és a fenyegető hangnem hirtelen felerősödése az Eu-ban nem a háború elhúzását mutatja, hanem azt, hogy a diplomáciai megoldás már a cél közelében van.

Eközben az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier december 1-jén Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy tizenöt EU-tagállam „több milliárd euró értékben” fegyvereket fog Ukrajnának átadni az EU biztonság- és fegyverprogramjának keretein belül – közölte a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Korábban az Európai Bizottság azt közölte, hogy a 27 tagállamból 19 szándékozik részt venni a 150 milliárd eurós EU-s militarizációs programban. Azok közül, akik már döntöttek a csatlakozásról, 15-en vállalták, hogy fegyvereket küldenek Ukrajnának. A szóvivő nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mely országok utasították el a program finanszírozását.

Az EU biztonsági programot idén januárban hozták létre.

A program lehetővé teszi, hogy az uniós országok fegyvereket küldjenek Ukrajnának, és hogy Ukrajna részt vegyen fegyverek, valamint alkatrészek gyártásában. Kijev azt is tervezi, hogy a prototípusokat a harctéren is kipróbálja.

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov figyelmeztetett, hogy az ukrajnai fegyvergyárakba érkező külföldi tőke nem véd meg az orosz támadásoktól. Szerinte minden nyugati fegyverszállítás Ukrajnába „legális célpont” az orosz hadsereg számára.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)