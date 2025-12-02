Az orosz hadsereg légicsapással megölt több, az ukrán oldalon harcoló cseh és lengyel zsoldost a Szumi térségében, amely Ukrajna északkeleti részén, az orosz–ukrán határ közelében található.

A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség közölte, hogy a légitámadás egy, az ukrán hadsereg 47. gépesített dandárjához tartozó külföldi zsoldosokból álló csoportot semmisített meg. A megölt zsoldosok között cseh és lengyel állampolgárok is vannak.

A hírügynökség szerint a Szever nevű orosz alakulat katonái nyomulnak előre Szumi megyében. Az orosz csapatok repülőket, tüzérséget és termobárikus rakéta-sorozatvető nehézfegyvereket vetettek be a támadásban.

Az orosz védelmi minisztérium már többször azt állította, hogy

az ukrán vezetés a külföldi zsoldosokat „ágyútölteléknek” használja.

Több külföldi zsoldos is arról beszélt korábban, hogy az ukrán hadsereg nem szervezi jól a műveleteket, és nagyon kicsi az esély a túlélésre, mert a harcok Ukrajnában sokkal intenzívebbek, mint amilyeneket Afganisztánban vagy a Közel-Keleten tapasztaltak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jakiv Liasenko)