A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség közölte, hogy a légitámadás egy, az ukrán hadsereg 47. gépesített dandárjához tartozó külföldi zsoldosokból álló csoportot semmisített meg. A megölt zsoldosok között cseh és lengyel állampolgárok is vannak.
A hírügynökség szerint a Szever nevű orosz alakulat katonái nyomulnak előre Szumi megyében. Az orosz csapatok repülőket, tüzérséget és termobárikus rakéta-sorozatvető nehézfegyvereket vetettek be a támadásban.
Az orosz védelmi minisztérium már többször azt állította, hogy
az ukrán vezetés a külföldi zsoldosokat „ágyútölteléknek” használja.
Több külföldi zsoldos is arról beszélt korábban, hogy az ukrán hadsereg nem szervezi jól a műveleteket, és nagyon kicsi az esély a túlélésre, mert a harcok Ukrajnában sokkal intenzívebbek, mint amilyeneket Afganisztánban vagy a Közel-Keleten tapasztaltak.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jakiv Liasenko)