Kiderült, milyen egészségügyi állapotban van Donald Trump

A közelmúltban a sajtóban több találgatás látott napvilágot Donald Trump egészségi állapotával kapcsolatban. Erre reagálva a Fehér Ház hétfőn nyilvánosságra hozta az amerikai elnök MRI-vizsgálatának eredményeit, amelyek a hivatal szóvivője szerint azt mutatják, hogy az elnök jó egészségnek örvend.

Karoline Leavitt a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 79 éves elnök októberi rutin egészségügyi vizsgálatának keretében végezték el az MRI-ellenőrzést megelőző jelleggel.

Hozzátette, hogy az elnök korában a férfiaknál a szív- és érrendszeri, valamint a hastájékot érintő fokozott vizsgálatok egészségi haszonnal járnak.

A képalkotó vizsgálat célja, hogy bármilyen gondot időben észlelni lehessen – mutatott rá a szóvivő és hozzátette, hogy az elnök szív- és érrendszeri vizsgálata normál értékeket mutat.

Az elmúlt napokban az amerikai sajtóban több találgatás jelent meg Donald Trump elnök MRI-vizsgálatának céljairól, amelyekre reagálva a Fehér Ház az elnök orvosa által aláírt vizsgálati jelentést is elérhetővé tette.

Vasárnap az Air Force One fedélzetén Trump újságíróknak azt mondta, hogy „nincs ellenére” az MRI eredményeinek nyilvánosságra hozatala – írja a BBC. Amikor egy újságíró rákérdezett, hogy az MRI mely testrészét vizsgálta, Trump azt válaszolta:

„Fogalmam sincs. Csak egy MRI volt. Nem az agy, mert kognitív tesztet már csináltam, és ott kiválóan teljesítettem.”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök visszavonul a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájába, miután megkegyelmezett a nemzeti hálaadásnapi pulykának 2025. november 25-én, két nappal a hálaadás napja előtt (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)