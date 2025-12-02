„Ez egy általános felhívás lázadásra”: ablakot nyit a Fehér Ház weboldala a baloldali álhírekre

Nem adott ki Donald Trump elnök illegális parancsokat; egy késelő felelősségre vonása nem azt jelenti, hogy a konzervatívok politikai tőkét akarnak kovácsolni; s még ha gúnydalt is ír erről Whoopi Goldberg, az elnöknek bizony jogában áll báltermet kialakítani a Fehér Házban – olvashatjuk az amerikai elnöki hivatal weboldalán, amely ablakot nyit a „baloldali őrület” fals információira, módszeresen meg is cáfolva azokat.

Felvette a kesztyűt a Fehér Ház: az amerikai elnök hivatala az intézmény weboldalán „egy új, nyilvános adatbázist” nyitott meg, amely bemutatja

„az aktivista »újságírók« és bukott médiumuk által terjesztett hazugságok, szándékos torzítások és kitalált álhírek lavináját”

– olvasható a Wh.gov/mediabias oldalon.

A fehér házi oldal közleménye szerint „mostantól (…) leleplezi a sértő »újságírókat« és médiumaikat, valamint azokat a tényeket, amelyeket el akartak temetni, eltorzítani vagy amelyeket kitaláltak. Rendszeresen frissített adatbázis biztosítja, hogy egyetlen álhír, névtelen »forrásból« származó rajongói fikció és pártpolitikai rágalmazás se kerülje el a figyelmet”.

A Fehér Ház arra is felhívja a figyelmet, hogy az X-en található Rapid Response fiókjával együtt a Trump-adminisztráció valós időben reagál, hogy az amerikai nép szűrőmentes igazságot kapjon – „ideológiai szűrő és vállalati propaganda nélkül, csak a tényekkel, hogy maguk döntsenek”.

Szégyenfalon a Politico

Nem kell sokáig böngészni a Mediabias (Részrehajló média) című oldalt ahhoz, hogy a magyar olvasó számára sem ismeretlen orgánumokba botoljunk. A Mediabias „szégyenfalán” a CNN és az MSNBC mellett ott szerepel a Politico című lap, a brüsszeli nemhivatalos szócső is, amely hazánkról több alkalommal közölt és közöl álhíreket, hozott le manipulált információkat.

.@Politico Playbook today was written to fear DC residents into believing federal law enforcement randomly arrested an innocent “moped driver.” If Politico had reached out to the White House for comment before publishing, we could have provided them with the facts: The “moped… pic.twitter.com/JeMksKnRNp — Karoline Leavitt (@PressSec) August 17, 2025



A frissen megindított oldal kiemelt témaként foglalkozik azzal a számos orgánumban megjelent, szándékosan félreértelmezett állítással, miszerint Donald Trump elnök kongresszusi képviselők „kivégzésére” szólított volna fel.

Illegális parancs

Az ügy kapcsán a Fehér Ház oldala azokkal az álhírekkel is leszámol, melyek szerint Trump elnök illegális parancsokat adott ki a katonáknak. „Ez lázadás – egyértelműen, közvetlenül, kétségek nélkül.

BREAKING: Elected Democrats just released a video encouraging members of the military to commit treason and DEFY orders from Trump and Hegseth pic.twitter.com/Sm4calnccR — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 18, 2025

Ez egy általános felhívás lázadásra, a CIA és az Egyesült Államok fegyveres erőinek címezve, amelyet demokrata törvényhozók fogalmaztak meg. Ez is megmutatja, hogy milyen veszélyes pillanatban vagyunk” – kommentálja Stephen Miller amerikai belbiztonsági tanácsadó.

.@StephenM: „It is insurrection—plainly, directly, without question… It’s a general call for rebellion from the CIA and the armed services of the United States, by Democrat lawmakers… it shows what a dangerous moment we’re in.” https://t.co/SX9fpzvlnp pic.twitter.com/DexzG7eraq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 19, 2025

Az oldal felidézi: „A demokraták közzétettek egy videót, amelyben

felszólították a katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek a parancsnoki láncuknak,

és ezzel arra utaltak, hogy Trump elnök illegális parancsokat adott ki. ”

Hozzáteszik: „Trump elnök soha nem adott ki illegális parancsot.” Az álhírek terjesztői tudták ezt, ám ennek ellenére folytatták a hírverést – derül ki az oldal híradásaiból.

Elvitték a dolgozókat!

A Mediabias oldalán felidézett cikkek között más, meglehetősen súlyos állítások is szerepelnek.

U.S. Coast Guard will no longer classify swastikas, nooses as hate symbols WTF!?! https://t.co/xtRcgzlr37 — David Axelrod (@davidaxelrod) November 20, 2025



Ilyen például az a The Washington Postban megjelent fake news, hogy az amerikai parti őrség többé nem sorolja a horogkeresztet, az akasztókötelet és a konföderációs zászlót a tiltott, gyűlöletkeltő szimbólumok közé.

This is an absolute ludicrous lie and unequivocally false. The @washingtonpost should be embarrassed it published this fake crap. https://t.co/DW94wjexEx — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) November 20, 2025



A lap által közölt cikkről Tricia McLaughlin, a belbiztonsági minisztérium nyilvánosságért felelős államtitkár-helyettese kijelentette: „Ez egy abszolút nevetséges hazugság és egyértelműen hamis állítás.” A The Washington Post

„szégyellje magát, hogy ilyen hamis baromságot tett közzé!” –

fogalmazott a politikus. Különös képet fest az amerikai mainstream média és Demokrata Párt által fémjelzett világképről, hogy a fehér házi oldal cikkek, X-bejegyzések sokaságával támasztja alá: jóval nagyobb felháborodást váltott ki az, hogy a Nemzeti Gárda ellenőrizte a bűnözés által sújtott városnegyedeket, mint az, hogy meggyilkolták a gárda egyik tagját, míg a másikuk súlyosan megsebesült.

Mindeközben a CNN és a Syracuse.com hamis információkat tett közzé egy New York-i élelmiszergyártó üzemről, amelynek az alkalmazottait az illegális munkaerőt alkalmazó cégekkel szembeni razzia során „elvitték”, úgymond sokkolva a tulajdonosokat.

Natalie Winters amerikai újságíró, kommentátor az X-en némileg árnyalja ezt az információt. Bejegyzéséből kiderül: a cég rendszeresen kapott segélyt, így például 2008-ban mintegy 375 ezer dollárt kapott a New York-i lakásügyi és közösségi hivataltól új gépek és berendezések vásárlására – azzal a céllal, hogy 34, teljes munkaidős munkahelyet teremtsenek.

MEDIA HOAX: Factory owners in New York claimed they felt “terrorized” after an ICE raid resulted in their employees being detained Saturday. A closer look reveals the owners likely lied about their employee vetting process and adherence to federal labor laws – and MSM outlets… pic.twitter.com/p24orqcwzr — Natalie Winters (@nataliegwinters) September 10, 2025



„Remélhetőleg ezek az adófizetők által támogatott, teljes munkaidős munkahelyek nem illegális migránsokhoz kerültek” – írja Winters. „A Nutrition Bar Confectioners tulajdonosai, akik több mint 800 ezer dollár kormányzati segélyt vettek fel, most támadják az idegenrendészeti szervek razziáját, és úgy próbálják beállítani magukat, mint a munkajog tökéletes betartóit – amikor gondatlanságuk miatt egy alkalmazottjuk tartósan megnyomorodott. És persze, annak ellenére, hogy nyilatkozataik tele vannak sületlenségekkel, a CNN örömmel erőlteti a narratívájukat.”

Érdekes kérdés, hogy nem egy magyar, de egy amerikai újságolvasó valaha eljutna-e egy CNN méretű médiaóriás által sulykolt állítás esetén ezekhez a cáfolatokhoz, ha a Fehér Ház nem nyitja meg ezt a weboldalt.

Goldberg dalra fakad

Ha dalra fakad az a Whoopi Goldberg, aki korábban olyan „bölcsességekkel” okosította rajongóit, miszerint a holokauszt mindössze két fehér népcsoport közötti konfliktus volt (azóta elnézést kért a kijelentéséért – a szerk.), az természetesen, mint minden a demokrata holdudvarban, szintén a Donald Trump elleni lejárató kampány részét képezi.

Whoopi Goldberg on The View lies and says that taxpayer dollars will be used to pay for the new White House ballroom. President Trump has repeatedly confirmed that only private funds will pay for the new White House ballroom. All Democrats do is lie.pic.twitter.com/SpEjmbwdpr — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 22, 2025



A híres színész és televíziós személyiség azon „dühöngött” a The View című televíziós műsorban, hogy Trump úgymond buldózerrel építtet báltermet a Fehér Házban, „amire senki sem szavazott, és amit senki sem kért”. A komikusként is ismert Goldberg egy kis dalt is rögtönzött a műsorban Trump lejáratására.

A szélsőségekhez közel álló Goldberg a demagógia teljes tárházát kijátszva dühös kirohanásokat intézett az építkezés ellen, mellyel „a gyermekrákkutatás és az oktatási minisztérium támogatása helyett dollármilliókat költenek erre a bálteremre”. Hozzátette: az állami szférában az emberek elveszítik állásaikat, miközben Trump, aki egy „eleven emberi bontógolyó, aranyozott, giccses szemetet épít, amit ő imád”.

Obama kosárlabdapályája

Szintén nem jutna eszébe a műsor nézőjének vagy a hír olvasójának, ahogy a Mediabias-oldal fogalmaz, „a mesterségesen keltett felháborodás” milyen szinten minősített esetével állnak szemben: 1902 óta a 13. elnök, Trump azok sorában, akik „felújítják, bővítik és modernizálják a Fehér Házat, hogy megfeleljenek a mai kor igényeinek”.

This is the mess from Obama’s basketball court being built.

🙄 pic.twitter.com/dLyGOi2QV8 — K.D. Rancher✝️👵🏼🐮 (@simpyblessedoma) October 22, 2025



Az a legkevésbé zavarta akár Goldberget, akár a Demokrata Párt más szócsöveit, hogy 2009-ben Barack Obama elnök kosárlabdapályává alakította át az egyik teniszpályát, és létrehozta a Fehér Ház konyhakertjét. Az oldal felsorolásából többek között az is kiderül:

1934-ben Franklin D. Roosevelt elnök felújította a nyugati szárnyat, egy második emeletet, egy nagyobb alagsort és úszómedencét épített hozzá,

valamint az Ovális Irodát a jelenlegi helyére helyezte át; 1942-ben Roosevelt elnök megépítette a keleti szárnyat.

1948-ban Harry Truman elnök a Fehér Ház belsejének teljes rekonstrukciójába kezdett , kibővítve annak alapjait és alapterületét – csak a külső falakat őrizte meg; 1962-ben John F. Kennedy elnök megépítette a modern Rózsakertet.

A jelenlegi bővítésről a honlap kifejti: Trump „előrelátó terve”, hogy egy „grandiózus, magán finanszírozású báltermet építenek a Fehér Házhoz – egy merész és szükségessé vált bővítést”, amely a történelmi hagyományokat is tükrözve hozzájárul, hogy „a végrehajtói rezidencia az amerikai kiválóság jelképe maradjon”.

Kiemelt kép: Wh.gov/mediabias (Forrás: hirado.hu)