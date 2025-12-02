Műsorújság
„Ez egy általános felhívás lázadásra”: ablakot nyit a Fehér Ház weboldala a baloldali álhírekre

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.12.02. 19:00

| Szerző: Udvardy Zoltán
Nem adott ki Donald Trump elnök illegális parancsokat; egy késelő felelősségre vonása nem azt jelenti, hogy a konzervatívok politikai tőkét akarnak kovácsolni; s még ha gúnydalt is ír erről Whoopi Goldberg, az elnöknek bizony jogában áll báltermet kialakítani a Fehér Házban – olvashatjuk az amerikai elnöki hivatal weboldalán, amely ablakot nyit a „baloldali őrület” fals információira, módszeresen meg is cáfolva azokat.

Felvette a kesztyűt a Fehér Ház: az amerikai elnök hivatala az intézmény weboldalán „egy új, nyilvános adatbázist” nyitott meg, amely bemutatja

„az aktivista »újságírók« és bukott médiumuk által terjesztett hazugságok, szándékos torzítások és kitalált álhírek lavináját”

– olvasható a Wh.gov/mediabias oldalon.

A fehér házi oldal közleménye szerint „mostantól (…) leleplezi a sértő »újságírókat« és médiumaikat, valamint azokat a tényeket, amelyeket el akartak temetni, eltorzítani vagy amelyeket kitaláltak. Rendszeresen frissített adatbázis biztosítja, hogy egyetlen álhír, névtelen »forrásból« származó rajongói fikció és pártpolitikai rágalmazás se kerülje el a figyelmet”.

A Fehér Ház arra is felhívja a figyelmet, hogy az X-en található Rapid Response fiókjával együtt a Trump-adminisztráció valós időben reagál, hogy az amerikai nép szűrőmentes igazságot kapjon – „ideológiai szűrő és vállalati propaganda nélkül, csak a tényekkel, hogy maguk döntsenek”.

Szégyenfalon a Politico

Nem kell sokáig böngészni a Mediabias (Részrehajló média) című oldalt ahhoz, hogy a magyar olvasó számára sem ismeretlen orgánumokba botoljunk. A Mediabias „szégyenfalán” a CNN és az MSNBC mellett ott szerepel a Politico című lap, a brüsszeli nemhivatalos szócső is, amely hazánkról több alkalommal közölt és közöl álhíreket, hozott le manipulált információkat.


A frissen megindított oldal kiemelt témaként foglalkozik azzal a számos orgánumban megjelent, szándékosan félreértelmezett állítással, miszerint Donald Trump elnök kongresszusi képviselők „kivégzésére” szólított volna fel.

Illegális parancs

Az ügy kapcsán a Fehér Ház oldala azokkal az álhírekkel is leszámol, melyek szerint Trump elnök illegális parancsokat adott ki a katonáknak. „Ez lázadás – egyértelműen, közvetlenül, kétségek nélkül.

Ez egy általános felhívás lázadásra, a CIA és az Egyesült Államok fegyveres erőinek címezve, amelyet demokrata törvényhozók fogalmaztak meg. Ez is megmutatja, hogy milyen veszélyes pillanatban vagyunk” – kommentálja Stephen Miller amerikai belbiztonsági tanácsadó.

Az oldal felidézi: „A demokraták közzétettek egy videót, amelyben

felszólították a katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek a parancsnoki láncuknak,

és ezzel arra utaltak, hogy Trump elnök illegális parancsokat adott ki. ”

Hozzáteszik: „Trump elnök soha nem adott ki illegális parancsot.” Az álhírek terjesztői tudták ezt, ám ennek ellenére folytatták a hírverést – derül ki az oldal híradásaiból.

Elvitték a dolgozókat!

A Mediabias oldalán felidézett cikkek között más, meglehetősen súlyos állítások is szerepelnek.


Ilyen például az a The Washington Postban megjelent fake news, hogy az amerikai parti őrség többé nem sorolja a horogkeresztet, az akasztókötelet és a konföderációs zászlót a tiltott, gyűlöletkeltő szimbólumok közé.


A lap által közölt cikkről Tricia McLaughlin, a belbiztonsági minisztérium nyilvánosságért felelős államtitkár-helyettese kijelentette: „Ez egy abszolút nevetséges hazugság és egyértelműen hamis állítás.” A The Washington Post

„szégyellje magát, hogy ilyen hamis baromságot tett közzé!” –

fogalmazott a politikus. Különös képet fest az amerikai mainstream média és Demokrata Párt által fémjelzett világképről, hogy a fehér házi oldal cikkek, X-bejegyzések sokaságával támasztja alá: jóval nagyobb felháborodást váltott ki az, hogy a Nemzeti Gárda ellenőrizte a bűnözés által sújtott városnegyedeket, mint az, hogy meggyilkolták a gárda egyik tagját, míg a másikuk súlyosan megsebesült.

Mindeközben a CNN és a Syracuse.com hamis információkat tett közzé egy New York-i élelmiszergyártó üzemről, amelynek az alkalmazottait az illegális munkaerőt alkalmazó cégekkel szembeni razzia során „elvitték”, úgymond sokkolva a tulajdonosokat.

Natalie Winters amerikai újságíró, kommentátor az X-en némileg árnyalja ezt az információt. Bejegyzéséből kiderül: a cég rendszeresen kapott segélyt, így például 2008-ban mintegy 375 ezer dollárt kapott a New York-i lakásügyi és közösségi hivataltól új gépek és berendezések vásárlására – azzal a céllal, hogy 34, teljes munkaidős munkahelyet teremtsenek.


„Remélhetőleg ezek az adófizetők által támogatott, teljes munkaidős munkahelyek nem illegális migránsokhoz kerültek” – írja Winters. „A Nutrition Bar Confectioners tulajdonosai, akik több mint 800 ezer dollár kormányzati segélyt vettek fel, most támadják az idegenrendészeti szervek razziáját, és úgy próbálják beállítani magukat, mint a munkajog tökéletes betartóit – amikor gondatlanságuk miatt egy alkalmazottjuk tartósan megnyomorodott. És persze, annak ellenére, hogy nyilatkozataik tele vannak sületlenségekkel, a CNN örömmel erőlteti a narratívájukat.”

Érdekes kérdés, hogy nem egy magyar, de egy amerikai újságolvasó valaha eljutna-e egy CNN méretű médiaóriás által sulykolt állítás esetén ezekhez a cáfolatokhoz, ha a Fehér Ház nem nyitja meg ezt a weboldalt.

Goldberg dalra fakad

Ha dalra fakad az a Whoopi Goldberg, aki korábban olyan „bölcsességekkel” okosította rajongóit, miszerint a holokauszt mindössze két fehér népcsoport közötti konfliktus volt (azóta elnézést kért a kijelentéséért – a szerk.), az természetesen, mint minden a demokrata holdudvarban, szintén a Donald Trump elleni lejárató kampány részét képezi.


A híres színész és televíziós személyiség azon „dühöngött” a The View című televíziós műsorban, hogy Trump úgymond buldózerrel építtet báltermet a Fehér Házban, „amire senki sem szavazott, és amit senki sem kért”. A komikusként is ismert Goldberg egy kis dalt is rögtönzött a műsorban Trump lejáratására.

A szélsőségekhez közel álló Goldberg a demagógia teljes tárházát kijátszva dühös kirohanásokat intézett az építkezés ellen, mellyel „a gyermekrákkutatás és az oktatási minisztérium támogatása helyett dollármilliókat költenek erre a bálteremre”. Hozzátette: az állami szférában az emberek elveszítik állásaikat, miközben Trump, aki egy „eleven emberi bontógolyó, aranyozott, giccses szemetet épít, amit ő imád”.

Obama kosárlabdapályája

Szintén nem jutna eszébe a műsor nézőjének vagy a hír olvasójának, ahogy a Mediabias-oldal fogalmaz, „a mesterségesen keltett felháborodás” milyen szinten minősített esetével állnak szemben: 1902 óta a 13. elnök, Trump azok sorában, akik „felújítják, bővítik és modernizálják a Fehér Házat, hogy megfeleljenek a mai kor igényeinek”.


Az a legkevésbé zavarta akár Goldberget, akár a Demokrata Párt más szócsöveit, hogy 2009-ben Barack Obama elnök kosárlabdapályává alakította át az egyik teniszpályát, és létrehozta a Fehér Ház konyhakertjét. Az oldal felsorolásából többek között az is kiderül:

1934-ben Franklin D. Roosevelt elnök felújította a nyugati szárnyat, egy második emeletet, egy nagyobb alagsort és úszómedencét épített hozzá,

valamint az Ovális Irodát a jelenlegi helyére helyezte át; 1942-ben Roosevelt elnök megépítette a keleti szárnyat.

1948-ban Harry Truman elnök a Fehér Ház belsejének teljes rekonstrukciójába kezdett , kibővítve annak alapjait és alapterületét – csak a külső falakat őrizte meg; 1962-ben John F. Kennedy elnök megépítette a modern Rózsakertet.

A jelenlegi bővítésről a honlap kifejti: Trump „előrelátó terve”, hogy egy „grandiózus, magán finanszírozású báltermet építenek a Fehér Házhoz – egy merész és szükségessé vált bővítést”, amely a történelmi hagyományokat is tükrözve hozzájárul, hogy „a végrehajtói rezidencia az amerikai kiválóság jelképe maradjon”.

Kiemelt kép: Wh.gov/mediabias (Forrás: hirado.hu)

