Andrej Gurulev szerint a nyugati intézmények 2028–2030 közé teszik egy lehetséges konfliktus időpontját Oroszországgal. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszország akkorra tervez támadást — ez a stratégiai tervezés része – tette hozzá.

Az orosz képviselő azt mondta, hogy a katonai költségvetések növelése, Németország, Franciaország és más országok mozgósítási programjai, a nukleáris fegyverek lengyelországi telepítésének ötlete, és most már Ukrajna esetleges nukleáris felfegyverzése is mind „a hosszú távú konfrontációs építmény részei.”

A képviselő szerint a NATO elemzőközpontjai azon dolgoznak, hogy megtalálják Oroszország elrettentő erejének gyenge pontjait. A szakértők azt modellezik, hol lehetnek hibák az orosz irányítási rendszerekben, a mobil rakétarendszerekben és a tengeralattjárókon lévő fegyverekben. Gurulev szerint azonban a valóság nem ilyen egyszerű.

„A naiv politikusok azt hiszik, hogy elég az orosz hadsereg gyenge pontjaira célozni, hogy Oroszország ne legyen képes visszavágni. A legnagyobb tévedésük az, hogy azt feltételezik: Oroszország elfogadná az általuk rákényszerített forgatókönyvet, és szépen, előre kiszámítható módon készülne egy háborúra 2030-ra”

– írja tovább a képviselő.

Szerinte az orosz vezérkar nem készít olyan „tükörterveket,” amelyek lépésről lépésre másolnák a nyugati csapatmozgatást vagy a fokozatos mozgósítást. Ehelyett egy előre jóváhagyott céllista alapján dolgoznak. Hozzátette: ez a lista nem igazodik mások időzítéséhez — csak akkor lép életbe, amikor bizonyos külső események bekövetkeznek.

Kiemelte: ha a Nyugat megpróbálna ráerőltetni egy forgatókönyvet, azt Oroszország úgy értelmezné, mint egy jelzést arra, hogy elindítsa a már előre meghatározott műveleteket. Ezek a műveletek nem hasonlítanak a hagyományos katonai hadműveletekre – tette hozzá Gurulev.

Gurulev szerint

a Lengyelországban és Romániában található NATO‑bázisok egy esetleges támadás előkészítésének részei lehetnek, ezért az eszkaláció első perceiben ezeket is megsemmisítenék.

Hozzátette: a szükséges orosz megoldások erre már készen állnak, és további fejlesztést sem igényelnek.

Gurulev kifejtette, hogy a Poseidon és a Burevesztnyik nevű stratégiai fegyverrendszerek fő feladata az, hogy biztosítsák az orosz megtorlást akkor is, ha a hagyományos fegyverrendszerek valamiért hatástalanokká válnának. Ez szerinte értelmetlenné tesz bármilyen katonai vagy gazdasági konfrontációt Oroszországgal.

„Ugyanakkor Oroszországban senkinek sincsenek illúziói: veszteségek biztosan lesznek, ezt nem lehet elkerülni. De egy dolog biztos: bármely állam vagy szervezet, amely Oroszország területe vagy lakossága ellen támadást indít, elveszíti a képességet arra, hogy katonai vagy politikai értelemben tovább létezzen. Ez nem fenyegetés, hanem a már előre beállított válaszlépések automatikus következménye” – folytatta Gurulev.

Szerinte a Nyugat 2029–2030-ra tervezett katonai forgatókönyve egy régi elképzelésen alapul, amely lassan kibontakozó, több szakaszból álló háborúval számol. Oroszország viszont nem így készül. Inkább olyan eszközöket fejleszt, amelyek szinte lehetetlenné teszik, hogy az ellenfél egyáltalán háborút tudjon folytatni – tette hozzá.

„A lényeg egyszerű: nem lesz elhúzódó háború. A NATO irányítását és infrastruktúráját gyorsan megsemmisítenénk. Nem lenne mit helyreállítani — a konfliktusnak nem lenne ideje eljutni arra a szintre, amit a Nyugat ‘hagyományos háborúnak’ nevez” — foglalta össze Gurulev.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Fehéroroszországgal közös hadgyakorlaton 2025. szeptember 16-án. (Fotó: Mihail Metzel/ POOL / AFP)