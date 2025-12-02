Donald Trump: Ismét lehet boldog karácsonyt kívánni

„Ismét boldog karácsonyt kívánunk!” – üzente Donald Trump Facebook-oldalán egy képpel, melyen az Ovális Iroda karácsonyfája előtt áll. Az amerikai elnök gesztusával jelezni kívánja: szakítani akar a „woke” kultúrával, és azt szeretné, ha a „kellemes ünnepek” helyett újra mindenki bátran a „boldog karácsonyt” üdvözlést használná.

Donald Trump már első elnöksége idején is hangoztatta, hogy az Obama-korszakban háttérbe szorult a „Boldog karácsonyt” köszöntés, és ő ezt szeretné visszahozni az amerikai közbeszédbe. Mike Huckabee-nek adott interjújában felidézte, hogy kampányának része volt a karácsonyi üdvözlés „visszaállítása”, mert szerinte „az országban elterjedt ez a woke kultúra, és a boltok számára kínos volt azt mondani, hogy boldog karácsonyt”. Hozzátette: „Amikor elkezdtem kampányolni, azt mondtam: Újra azt fogjátok mondani, hogy Boldog karácsonyt.” Huckabee, aki 2016-ban Trump mellett indult az elnöki választásokon, megjegyezte, hogy volt egy hosszú időszak, amikor a „boldog karácsonyt” kifejezést ritkán használták, és helyette a „kellemes ünnepeket” köszöntést erőltették.

Trump ebben a beszélgetésben arról is említést tett, hogy az Egyesült Államok mélyen kötődik az ünnephez: „Amerika szereti a karácsonyt. Akár muszlim vagy, akár keresztény, akár zsidó – mindenki szereti a karácsonyt” – mondta.

Trump szavait részben alátámasztják elődjeinek megnyilvánulásai is. Joe Biden például 2020-as megválasztása után, december 25-én „Boldog Karácsonyt és kellemes ünnepeket” köszöntéssel kezdte karácsonyi üzenetét.

Másik, gyakran idézett példaként szolgál az amerikai közéleti vita egyik visszatérő eleme, Kamala Harris, a Biden-kormány alelnökének 2017-ben tett nyilatkozata. Egy sajtótájékoztatójában arra figyelmeztette az amerikaiakat, hogy ne mondják ki a „boldog karácsonyt” mondatot:

„És amikor mindannyian vidám dalokat énekelünk, és azt mondjuk egymásnak, hogy Boldog karácsonyt… ezeknek a gyerekeknek nem lesz boldog karácsonyuk. Hogy merjük kimondani, hogy boldog karácsonyt?! Hogy merjük?!”

– mondta Harris, miután Trump 2017-ben bejelentette a DACA-program megszüntetését, amely addig ideiglenes védelmet biztosított azon fiatal bevándorlóknak, akik gyerekkorukban érkeztek az Egyesült Államokba.

No “Merry Christmas” until amnesty is passed? These are not the words of a leader suited to serve as commander in chief. https://t.co/6jwhbCh6Hu — Mike Pompeo (@mikepompeo) August 2, 2024

Kiemelt kép: Donald Trump elnök egy karácsonyfa előtt az Ovális Irodában, 2025. december 1-jén (Forrása: Facebook/Hivatalos Fehér Ház fotó – Joyce N. Boghosian)