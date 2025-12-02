Antiszemita támadásra készült két kiskorú dzsihadista Párizsban

A két tinédzsert „terrorista bűnszervezetben való részvétellel vádolják, egy vagy több személy elleni bűncselekmény előkészítése céljából” – közölte az országos terrorellenes ügyészség (PNAT).
A 16 éves dzsihadisták közül az egyik csecsenföldi orosz állampolgár, Strasbourgban lakik, négy évvel ezelőtt érkezett Franciaországba az anyjával. Interneten állt kapcsolatban a másik középiskolással, aki Párizs környékén lakik. Azt tervezték, hogy zsinagógákat támadnak meg, de a konkrét célpontot még nem határozták meg.
A csecsen származású gyanúsított egyik üzenetében kezében késsel posztolt magáról egy fotót, amelyhez azt írta, hogy „öt nap múlva zsidókat fog ölni”.
A rendőrség ezt követően lépett közbe, és szerdán őrizetbe vette mindkét fiút – közölte a France2 közszolgálati televízió.
Mindkét fiatal az interneten radikalizálódott, ahol nyíltan antiszemita és erőszakos dzsihadista propagandavideókat néztek.
Hivatalos források szerint idén eddig húsz fiatalkorút vádoltak meg terrorista jellegű bűncselekmény miatt, a PNAT által indított eljárások keretében. Tavaly egész évben összesen 19 fiatalkorú dzsihadisták vádoltak meg, 2023-ban 15-öt, 2022-ben pedig csak kettőt.
A hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy a kifejezetten tinédzserek számára készített dzsihadista internetes tartalmak általi radikalizálódás miatt az utóbbi öt évben egyre fiatalabbak a gyanúsítottak az ilyen típusú bűncselekmények esetében.
Kiemelt kép: MTI/EPA/Pool/Frederick Florin