Újabb hibát észleltek az Airbus A320-asnál: érinti-e a szolgálatban levő gépeket?

Több tucat A320-as repülőgépnél észleltek egy újfajta minőségi problémát. Az Airbus pénteken jelentette be mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását.

Az Airbus ipari minőségi problémát fedezett fel, amely több tucat A320-as családba tartozó repülőgép törzsének burkolatát érinti – értesült hétfőn a Reuters. A gyanított gyártási hiba késlelteti néhány szállítást, de nincs közvetlen jel arra, hogy ez elérte volna a szolgálatban lévő repülőgépeket – írja a brit hírügynökség.

Kényszerleszállással kezdődött

Az európai repülőgépgyártó cég pénteken jelentette be mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, miután október végén incidens történt az egyik ilyen gépen az Egyesült Államokban – jelezte a távirati iroda. Az európai repülőgépgyártó közleményben jelezte, hogy a technikai incidens elemzése nyomán arra kért minden olyan üzemeltetőt, amely ezt a szoftvert használja, hogy „azonnal állítsa le a járatokat”.

A pénteken kiadott visszahívás a globális flotta több mint felét érinti – közli a Reuters.

Az ominózus incidens október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból New York közelébe, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában.

A titokzatos hiba

A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer, ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbusnak ez a beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége – jelezte az elektronikai vállalat.

Az Airbus nem nevezte meg a céget, amely tervezte és frissíti ezt a szoftvert. A Reuters hétfőn úgy értesült: a gyanított gyártási hiba késleltet néhány szállítást, de nincs közvetlen jel arra, hogy ez elérte volna a szolgálatban lévő repülőgépeket.

Iparági források szerint a repülőgépgyártó novemberben 72 repülőgépet szállított le, ami kevesebb, mint amit sok elemző korábban várt. Az év során eddig összesen leszállított gépek száma így 657-re emelkedett.

A cég részvényei hétfő délután több mint 10 százalékot estek a párizsi tőzsdén, néhány nappal az A320-asok tömeges visszahívása után – jelezte a Le Figaro.

