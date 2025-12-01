Rejtett kamerával és fülhallgatóval csalt egy kazah házaspár, negyedmilliárd forintnyi pénzzel károsították meg az ausztrál kaszinót

Rejtett kamerával, fülhallgatóval és egyéb technikai eszközökkel próbált csalni egy kazahsztáni házaspár Sydney egyik exkluzív kaszinójában, amelynek eredményeként közel 1,2 millió ausztrál dollárnyi nyereményt halmoztak fel – derült ki az Új-Dél-Walesi Rendőrség közleményéből.

A 36 éves nőre akkor figyeltek fel a Sydney Barangaroo negyedében található kaszinó dolgozói, amikor észrevették, hogy a Mickey Egér mintás pólóján egy apró, alig észrevehető kamera rejtőzik. A biztonsági személyzet értesítette a rendőrséget, végül őt és 44 éves férjét is letartóztatták – írta a BBC.

A párnál mágneses érzékelőket, valamint egy olyan telefonkiegészítőt találtak, amely tükrözéssel segítette a játékok manipulálását. A rendőrség szerint a kamera közvetlenül a mobiltelefonjukhoz csatlakozott, így élőben láthatták a játékasztal kártyáit, míg rejtett fülhallgatóikon keresztül utasításokat kaptak arról, mikor tegyenek tétet.

A házaspár októberben érkezett Sydney-be, és még aznap kaszinótagságot is igényelt. Ezután hetekig rendszeresen visszatértek – feltehetően a Crown Sydney kaszinóba –, és összesen több mint 1,17 millió ausztrál dollárt – mintegy 250 millió forint – nyertek.

A szokatlanul sikeres sorozat azonban gyanút ébresztett az alkalmazottakban, akik végül tetten érték őket.

A letartóztatást követő házkutatás során a rendőrök további szerencsejátékhoz köthető eszközöket, luxus ékszereket és 2000 eurónyi készpénzt – 761 ezer forint – is lefoglaltak. A pár pénteken állt bíróság elé, ahol nem kaptak óvadékot. A Guardian Australia szerint a nő februárban, míg férje december 11-én fog ismét bíróság elé állni.

A kiemlt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Czeglédi Zsolt)