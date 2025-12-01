Nagyszabású egyeztetés: fél Európával találkozott Zelenszkij Párizsban

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Párizsban találkozott Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai megbízottjával és Rusztem Umerov ukrán főtárgyalóval, akik korábban Floridában vettek részt a tárgyalásokon – jelentette be az Élysée-palota. A két elnök rövidesen közös sajtótájékoztatót tart.

A két államfő beszélt Keir Starmer brit miniszterelnökkel és több európai vezetővel is Németországból, Lengyelországból, Olaszországból, Norvégiából, Finnországból, Dániából és Hollandiából, valamint az európai intézmények elnökeivel, Antonio Costával és Ursula von der Leyennel, valamint Mark Rutte NATO-főtitkárral is – írta a Le Figaro a köztársasági elnöki hivatal közleményét ismertetve. Az ukrán elnököt és feleségét, Olena Zelenszkát Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron fogadta az Élysée-palotánál.

Ez Volodimir Zelenszkij tizedik franciaországi látogatása a 2022 februári orosz invázió óta – jegyzi meg a Le Figaro. A megbeszéléseket követően a két elnök közös sajtótájékoztatót tart.

🇺🇦 President Volodymyr Zelensky has sought to reinforce European support for Ukraine at a potentially pivotal moment in Kyiv’s battle against the Russian invasion, meeting President Emmanuel Macron in Paris as Washington pushed a plan to end the war.

➡️ https://t.co/fduwCsshwd pic.twitter.com/HY66arJKE3 — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

Folytatódó háborús mantra

Egyértelműnek tűnik, hogy míg az Egyesült Államok a békén, Európa a háborún dolgozik: szintén hétfői hír, hogy a brüsszeli Európai Unió Védelmi Tanácsa ülésének alkalmából Ruben Brekelmans holland és ukrán kollégája, Denisz Smihal megállapodást írt alá drónok közös gyártásáról.

ALERTE INFO „Volodymyr Zelensky” reçu lundi à Paris par Emmanuel Macron !

Compte tenu de l’énorme scandale de corruption qui menace #Zelensky, j’espère qu’il vient, avant de partir en prison, pour rembourser les 15 milliards d’€ que la France a dépensé pour l’Ukraine … ! pic.twitter.com/956TQ0Hu1P — Dolto (@Fils2Psy) November 29, 2025



Az X-en Ruben Brekelmans üdvözölte ezt az „Ukrajnával építkezve ” elnevezésű partnerséget, amely mindkét országban termelést irányoz elő. Úgy véli, hogy ez a megállapodás erősíteni fogja mindkét partner biztonságát és ellenálló képességét, valamint innovációs képességüket.

Kaja Kallas eközben nyílt kirohanást intézett a békemegállapodás ellen. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn kijelentette , hogy Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök között kedden tervezett tárgyalások valószínűleg minden nyomást Ukrajnára helyeznek majd.



„Attól tartok, hogy minden nyomás a gyengébb oldalra fog nehezedni, mert Ukrajna megadása a legegyszerűbb módja ennek a háborúnak a befejezésére” – mondta Kallas az EU védelmi minisztereinek brüsszeli találkozója után.

Merz is ellenzi az „Ukrajnára erőltetett” békét

Az európaiak ellenezni fogják az „Ukrajnára erőltetett” békét – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár az ukrán, francia, brit és lengyel kollégáival folytatott telefonos megbeszélés után, derül ki a TF1 francia televízió híroldalán.

„Egyértelmű álláspontot képviselünk: Ukrajnával és Európával kapcsolatos döntéseket nem lehet az ukránok és az európaiak nélkül hozni, Ukrajna háta mögött nem lehet békét diktálni, és nem lehet gyengíteni vagy megosztani az Európai Uniót és a NATO-t” – nyilatkozta a német vezető Donald Trump amerikai küldött és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti tárgyalások előestéjén.

Kiemelt kép: Ukrán hivatali partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja Emmanuel Macron francia elnök a párizsi államfői rezidencián, az Élysée-palotában 2025. december elsején (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)