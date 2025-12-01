Mostantól vízum nélkül utazhatnak a kínai turisták Oroszországba

Vízum nélkül utazhatnak be a kínai állampolgárok Oroszországba turisztikai vagy üzleti célból 30 napra, az erről szóló elnöki rendelet hétfőn lépett hatályba.

A rendeletet, amely 2026. szeptember 14-ig hatályos, a kölcsönösség alapján hozta meg Vlagyimir Putyin. Szeptember 15-től a kínai fél hasonló intézkedést vezetett be, azonos hatályú próbaidőre.

A vízummentesség az üzleti célú és turisztikai utazások mellett kiterjed a tudományos, a kulturális, a társadalmi, a politikai, a gazdasági és a sporteseményeken való részvételre, valamint az országon keresztüli utazásra. Az intézkedés nem vonatkozik azokra a kínai állampolgárokra, akik munkavállalás, tanulás vagy lakhatás céljából utaznak be Oroszországba, vagy akik nemzetközi közúti fuvarozásban járművezetőként, a kísérő személyzet tagjaként, szállítmányozóként, vagy tolmácsként vesznek részt.

Nyikita Kondratyjev, az orosz gazdaságfejlesztési minisztérium osztályvezetője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy

a vízumkényszer eltörlése után 2026-ban több mint kétmillió kínai turista látogathat el Oroszországba.

Kondratyjev szerint számuk 2024-ben 1,3 millió volt.

Alekszandr Muszihin, az Intourist utazási iroda vezérigazgatója Moszkvában a sajtónak kijelentette, hogy a vízummentesség bevezetése nyomán

a jövő nyári szezonban 30-40 százalékkal megnövekedhet az Oroszországba érkező kínaiak száma.

Közölte, hogy Kína nagy fölénnyel vezet a beutazó turisták számát illetően, és az országon belül is az onnan érkező jutnak el a legtöbb helyre. Mint mondta, a kínaiak körében Moszkva, Szentpétervár és a Távol-Kelet a legnépszerűbb célállomás.

Oroszország és Szaúd-Arábia hétfőn kormányközi megállapodást kötött a vízumkötelezettség kölcsönös eltörléséről. A RIA Novosztyi vezető szaúdi utazásszervezőkre hivatkozva azt írta, hogy már az első évben robbanásszerű, 40-60 százalékos növekedés várható az oroszországi utazásra induló ügyfelek számában.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov