Kyiv Post: Zelenszkij új főtárgyalójára is korrupciós árnyék vetül

Alig pár nappal Zelenszkij egyik legfontosabb szövetségesének, Andrij Jermaknak a lemondása után kiderült, hogy az ukrán elnök frissen kinevezett főtárgyalója, Rusztem Umerov is abban a korrupciós botrányban lehet érintett, amely elődjének bukását okozta. Az új fejlemények tovább hátráltathatják az Egyesült Államok által közvetített, az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokat.

Rusztem Umerov váratlanul került előtérbe, azt követően, hogy Jermak – aki pénteki lemondásáig az ukrán tárgyalódelegációt vezette — egy 76 millió fontos korrupciós ügyben indított nyomozás részeként az otthonában tartott házkutatást követően pénteken lemondott.

Vasárnap már Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezette az ukrán küldöttség magas szintű béketárgyalásait, melyet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, Donald Trump főmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével tartottak Floridában.

„Szakemberek helyett a haverjait nevezi ki Zelenszkij”

Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy az Ukrajnát sújtó korrupciós botrány egy újabb fejezettel folytatódjon, amiben ráadásul a frissen kinevezett delegációvezető a főszereplő. A The Telegraph a Kyiv Poston megjelent véleménycikkre hivatkozva arról számolt be, hogy

Umerovot állítólag kihallgatta az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal, és tanúvallomást kértek tőle az energiaipart érintő korrupciós ügyben. Azzal is megvádolták, hogy elmulasztotta bevallani nyolc amerikai ingatlanát, amit azonban tagad.

A Kyiv Post emellett azt is megkérdőjelezte, Zelenszkij miért Umerovot választotta a tárgyalások vezetésére a korábbi tapasztalt miniszterek helyett. „Ez a döntés aggasztó prioritást mutat a személyes lojalitás iránt a szakmai kompetenciával szemben — épp abban a pillanatban, amikor Ukrajna a legkevésbé engedheti meg magának az ilyen elnézést” — írták. A portál azzal vádolta Zelenszkijt, hogy képzett szakemberek helyett „személyes bizalmasait és politikai lojalistáit” részesíti előnyben.

„Ez egyenesen Trump forgatókönyvéből való: nevezd ki az ingatlanos haverodat békekövetnek valódi diplomaták helyett”

– fogalmazott az oldal főszerkesztője, feltehetően utalva Steve Witkoffra, az amerikai elnök különmegbízottjára, aki ingatlanfejlesztőként és golfpálya-tulajdonosként korábban semmilyen diplomáciai tapasztalattal nem rendelkezett, mégis ő vezeti az amerikai delegációt az ukránokkal és az oroszokkal folytatott tárgyalásokon.

Hozzátette:

„A karrierdiplomaták félreállítása az elnöki kedvencek javára nem pusztán rossz kormányzás; ilyen körülmények között ez már a nemzeti önszabotázs határát súrolja.”

Ami a vasárnapi tárgyalásokat illeti, Rubio diplomatikusan fogalmazott: „Rengeteg a mozgó elem, és nyilvánvalóan van egy másik fél is, akinek része lesz az egyenletben — ez később a héten folytatódik, amikor Witkoff Moszkvába utazik, bár különböző formákban már most is kapcsolatban állunk az orosz féllel, és elég jól értjük az álláspontjukat is.”

A floridai tárgyalásokkal egy diplomáciai hét vette kezdetét, amelyet hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök párizsi találkozója követ. A hét későbbi részében amerikai tisztviselők, köztük Witkoff Moszkvába utaznak, hogy folytassák a közvetlen tárgyalásokat a háború lezárásáról.

Kiemelt kép: Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, az ukrán küldöttség vezetője nyilatkozik az orosz féllel az ukrajnai háború lezárásáról folytatott béketárgyalás újabb fordulója után az isztambuli Ciragan-palotában 2025. július 23-án (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)