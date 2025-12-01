Kijev szerint csaknem kilencven drónnal támadta Ukrajnát éjjel az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 89 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, az eszközök közel egyharmada célba talált, a csapásoknak több halálos áldozata is van, több megyében szünetel az áramszolgáltatás – közölte az ukrán légvédelem és megyei kormányzók, valamint az energiaügyi minisztérium.

Az ukrán légvédelem 63 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített – tette közzé hétfőn a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A közlemény szerint 9 helyszínen 26 drón célba talált.

Egy ember meghalt, egy pedig megsebesült egy dróncsapás következtében a kelet-ukrajnai Bilopilszka kistérségben

– közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Oleg Hrihorov, Szumi megyei katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján közzétett bejegyzése nyomán. Egy orosz drón eltalált egy gépkocsit, amelyben két civil utazott, az 53 éves sofőr a helyszínen meghalt, utasa könnyebben megsebesült – tette hozzá a megyevezető.

Három ember meghalt, és legkevesebb nyolc megsebesült egy dróncsapás következtében a kelet-közép-ukrajnai Dnyipro megyében – közölte a Telegramon Vladiszlav Gajvanenko helyi kormányzó. „Folyamatban van a mentőakció, károk értek egy helyi szervizállomást és egy vállalatot”

– fűzte hozzá.

Az energiaellátó létesítmények elleni ellenséges támadások következtében december 1-jén reggel több régióban, köztük Harkiv, Dnyipropetrovszk, Odessza és Herszon megyék egyes részein szünetel az áramszolgáltatás – jelentette hétfőn az energiaügyi minisztérium és az Ukrenerho nemzeti energiaellátó vállalat sajtószolgálata. Az energetikai létesítményeket ért csapások miatt a szolgáltató hétfőn is többórás áramszünetet és fogyasztási korlátozásokat rendelt el az ország teljes területén, valamint takarékosságra szólította fel a fogyasztókat.

Kiemelt kép: A harcokban lerombolt lakótömbök a Donyecki területen fekvõ Kosztyantynivka településen (Fotó: MTI/EPA/Ukrán 24. gépesített dandár sajtószolgálata)