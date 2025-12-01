Giorgia Meloni szerint elfogadhatatlan, hogy a Bolognai Egyetem nemet mondott katonák képzésére

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a Bolognai Egyetem döntését, mely szerint az oktatási intézmény nem engedélyezte, hogy kurzusain felsőoktatási tanulmányokat végző katonák is részt vegyenek.

Európa egyik legrégebbi egyeteme

nemet mondott a fegyveres erők kérésére, hogy tizenöt fiatal tiszt számára a bölcsészeti órákat tartsanak.

A katonák filozófiából akartak diplomát szerezni. Carmine Masiello tábornok a szárazföldi erők vezérkari főnöke hozta nyilvánosságra az egyetem álláspontját, mely szerint nem akarja „militarizálni” az intézményt.

Giorgia Meloni „érthetetlennek, elfogadhatatlannak és súlyos hibának” nevezte az egyetem döntését.

A miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem az alkotmányban előírt kötelességeit sérti, mivel mindenki számára biztosítania kell az oktatásban való részvételt ideológiai előítéletek nélkül.

Meloni úgy vélte, az egyetem elutasító magatartása a fegyveres erők védelmi szerepét vonja kétségbe. Megjegyezte, hogy a tisztek bölcsészképzése szakmai felkészítésüket kívánja szolgálni, mivel a gyakran nemzetközi színtéren szolgáló katonáknak nem kizárólag műszaki vagy gyakorlati ismeretekkel kell bírnia. Tudásukkal a nemzet védelmét szolgálják – tette hozzá a miniszterelnök.

A Bolognai Egyetem válaszában hangoztatta, hogy megfelelő feltételek mellett akárki beiratkozhat a karokra, és látogathatja az órákat.

A fegyveres erők tiszthallgatói esetében a vezérkar hároméves kurzust kért, amelynek költségeit is vállalta. A filozófia tanszék azonban úgy határozott, nem engedi, hogy tanárai a katonai akadémián is dolgozzanak.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)