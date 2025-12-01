Bejelentette a Kreml: az orosz erők jelentést tettek Vlagyimir Putyinnak Pokrovszkot és Vovcsansz elfoglalásáról

„November 30-án este a legfőbb parancsnok, Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin meglátogatta az Egyesített Csapatcsoportosítás egyik vezetési pontját. Munkája során meghallgatta a vezérkari főnök [Valerij] Geraszimov, a Középső hadseregcsoport parancsnoka, [Valerij] Szolodcsuk és a a keleti hadseregcsoport parancsnoka, Ivanajev jelentését” – közölte Peszkov.
„Geraszimov tábornok beszámolt a legfőbb parancsnoknak a Donyecki Népköztársasághoz tartozó Krasznoarmejszk és a Harkov megyei Volcsanszk város felszabadításáról, valamint a csapatok más irányokban végrehajtott támadó műveleteinek eredményeiről”
– tette hozzá Dmitrij Peszkov.
A tájékoztatás szerint Szolodcsuk tábornok beszámolt az elnöknek a Pokrovszk-Mirnohrad (Krasznoarmejszk-Dimitrov) agglomeráció környékén bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásának folyamatáról, „beleértve Dimitrov város déli részének orosz csapatok általi ellenőrzés alá vonását, valamint a helyzetet Krasznoarmejszkban a város felszabadítása és teljes átvétele után”. Ivanajev tábornok a Zaporizzsjai területen lévő Huljajpole elfoglalására indított hadműveletről azt mondta, hogy az orosz 5. hadsereg egységei utcai harcokat vívnak a város északkeleti részén.
Dmitrij Peszkov szerint
Vlagyimir Putyin köszönetet mondott a parancsnokoknak és a csapatcsoportosítások személyi állományának sikeres akcióikért, és elrendelte, hogy biztosítsák számukra a megfelelő téli ellátmányt.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Pokrovszk-Mirnohrad agglomerációt az ukrán hadsereg nagy fontosságú közlekedési csomópontjának nevezte a Donyec-medencében. Elfoglalása a hírügynökség szerint lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és folytassa a támadást a Zaporizzsjai területen, valamint hogy később aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.
Egyelőre nem igazolható, hogy tényleg orosz kézen vannak ezek a települések
Vovcsanszk az egyik legfontosabb ukrán védelmi csomópont Harkiv megye keleti részén. Az orosz ellenőrzés alá kerülése jelentősen megnehezíti az ukrán hadsereg logisztikáját ezen a frontszakaszon megteremtve a feltételeit a további előrenyomuláshoz nyugat és délnyugat felé.
Ugyanakkor, bár a Kreml szóvivője most lényegében bejelentette a két város elfoglalását,
független forrásból egyelőre nem lehet megerősíteni,hogy tényleg teljes mértékben ellenőrzésük alá vonták volna a településeket.
„Az ukrán hatóságok nem ismerték el, hogy bármelyik város is orosz kézre került volna” – írta például a Reuters a Kreml bejelentéséről szóló cikkében.
Az viszont biztos, hogy a két város lehetséges elestéről már régóta szó van, a térségben harcoló ukrán csapatok már hónapok óta nehéz helyzetben voltak.
Kiemelt kép: az orosz elnöki sajtószolgálat által közzétett felvételen Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatást tesz az orosz hadsereg Nyugati Csoportjának egyik parancsnoki állomásán egy meg nem nevezett helyszínen 2025. november 20-án. MTI/EPA/Orosz elnöki sajtószolgálat.