Az izraeli hadsereg várhatóan betiltja az androidos készülékeket

Az izraeli hadsereg (IDF) arra jutott, hogy biztonsági kockázatot jelent a magas rangú tisztek számára az androidos telefonok használata.

A hadsereg végleg be fogja tiltani az androidos készülékeket a felső vezetésben, és a jövőben kötelezővé teszi az iPhone-ok használatát – közölte a Neokohn.

A döntés szerint az alezredesek és annál magasabb rendfokozatú parancsnokok hivatalos kommunikációhoz kizárólag Apple iPhone-t használhatnak majd. A cél az, hogy csökkentsék a tisztek eszközei elleni behatolások kockázatát.

A tervek alapján az IDF egységesíteni akarja az operációs rendszereket a magasabb rangú állományban, hogy egyszerűbb legyen a biztonsági ellenőrzések és frissítések kezelése. A hadsereg egyelőre nem közölte, mikor lép életbe az új szabály, lesznek-e kivételek, és az sem világos, hogy a munkára használt személyes telefonokra is vonatkozik-e majd az előírás.

Miért most lép az IDF?

Izraeli biztonsági szakértők már hosszú ideje figyelmeztetnek arra, hogy ellenséges szereplők közösségi médiát és üzenetküldő alkalmazásokat használnak az izraeli katonák telefonjainak feltérképezésére és a csapatmozgások megfigyelésére.

Az IDF korábban jelezte, hogy a Hamász a WhatsAppon keresztül próbált információt gyűjteni a gázai határnál szolgáló katonáktól, és arra kérte a katonákat, hogy minden gyanús üzenetet jelentsenek a feletteseiknek.

A katonai hírszerzés többször is leleplezett úgynevezett „mézesmadzag” akciókat, amelyek során ellenséges szereplők online nőként próbálták rávenni az IDF katonáit rosszindulatú alkalmazások letöltésére. Ezekben az esetekben a támadók célja az volt, hogy hozzáférjenek a katonák telefonjain lévő névjegyekhez, fényképekhez és valós idejű helyadatokhoz.

Az androidos telefonok most bejelentett tilalma az eddigi szigorításokra épít: az IDF az elmúlt években képzéseket és belső gyakorlatokat tartott, hogy felhívja a figyelmet a manipulációs módszerekre.

Sőt, a hadsereg olyan teszteket is összeállított, amelyek a Hezbollah által alkalmazott „mézesmadzag” módszereket imitálták, hogy felmérjék az egységek digitális éberségét.

Az izraeli katonai rádióadó értesülése szerint az új irányelvet várhatóan napokon belül kihirdetik, és az alezredesi szinttől egészen a vezérkari tisztekig mindenkit érinteni fog. Az Android betiltása része egy szélesebb stratégiának, amely célja, hogy visszaszorítsa a közösségi médián és a népszerű üzenetküldőkön keresztül történő véletlen információkiszivárgást — olyan adatokat, amelyeket az IDF ellen is fel lehet használni. Ugyanennek érdekében hozta létre az IDF a Morpheusz nevű, mesterséges intelligenciával működő felügyeleti rendszert, amely az izraeli katonák teljes online közösségi jelenlétét monitorozza majd.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Alaa Badarneh)