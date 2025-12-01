Az életéért küzd az a nemzeti gárdista, akit egy társával együtt lőtt le egy afgán migráns a Fehér Ház mellett

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében szerdán, a lövöldözőt – akiről később kiderült, az amerikai fegyveres erők 2021-es, Joe Biden utasítására történt afganisztáni kivonulása idején érkezett az Egyesült Államokba – őrizetbe vették, a frissen esküt tett, megtámadott katonákat válságos állapotban vitték kórházba, ahol az egyikük – a 20 éves Sarah Beckstrom – időközben belehalt a sérüléseibe. Besckstrom halálát Donald Trump még csütörtökön jelentette be.

A 24 éves Andrew Wolfe állapotával kapcsolatban személyesen az amerikai elnök, Donald Trump közölt friss információkat vasárnap az Air Force One fedélzetén, aki közölte: beszélt a megtámadott katonák családjaival, egyúttal továbbította Andrew Wolfe szüleinek – akiket „nagyszerű embereknek” nevezett – kérését, miszerint „mindenki imádkozzon” a a fiúk életben maradásáért. „Andrew még küzd az életéért. A szülei hihetetlenül nagyszerű, nagyon vallásos emberek.”

„Imádkoznak érte és arra kértek mindenkit, hogy imádkozzon Andrewért. Van esélye a túlélésre”

– mondta Trump.

A szerdai terrortámadást a 29 éves Rahmanullah Lakanwal követte el, aki

2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Biden-kormány által indított programban, amelynek keretében több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után.

Donald Trump elnök a Truth Social közösségi platformon tett videóüzenetben terrortámadásnak, a nemzet elleni bűncselekménynek minősítette az esetet, és közölte, hogy a támadó „nagyon súlyos árat fizet”, egyben bejelentette, hogy minden, a Biden-korszakban Afganisztánból érkezett személyt újra átvizsgáltatnak. A terrortámadás után arról is beszélt az amerikai elnök, hogy ki kell utasítani mindenkit, akik „nem tartoznak ide”.

„Minden szükséges intézkedést meg kell tennünk annak érdekében, hogy minden olyan külföldit kiutasítsunk, aki nem tartozik ide, vagy nem járul hozzá országunk javához”

– szögezte le Donald Trump. Pete Hegseth hadügyminiszter közölte: Donald Trump utasítására a Nemzeti Gárda további 500 tagját vezénylik Washingtonba. Jelenleg több mint 2200 gárdista teljesít szolgálatot a fővárosban.

Kiemelt kép: Nemzeti gárdisták a washingtoni Fehér Ház közelében, ahol egy fegyveres tüzet nyitott 2025. november 26-án. A támadó megsebesítette a Nemzeti Gárda két tagját, akiket válságos állapotban szállítottak kórházba. Egyikük, a 20 éves Sarah Beckstrom belehalt sérüléseibe, míg társa, a 24 éves Andrew Wolfe életéért még küzdenek. A lövöldözőt, a 2021-ben Afganisztámból az Egyesült Államokba érkezett Rahmanullah Lakanwalt őrizetbe vették (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)