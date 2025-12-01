Annyian vannak mint az oroszok: ismét hemzsegnek a Moszkvából, Szentpétervárról érkező turisták Európában

Legyen szó nizzai szállodák penthouse-lakosztályairól, mykonosi luxusüdülőkről, a milánói butihotelekről, vagy az olasz–francia Alpokban található sípályákról, mindenhol feltűnnek a jómódú moszkvai és szentpétervári vendégek.

Noha több északi és kelet-európai uniós tagállam gyakorlatilag teljesen elvágta magát az orosz turizmustól, közben Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Görögország továbbra is tömegesen ad ki vízumokat az orosz turisták számára. Egy év alatt a schengeni turistavízumok 85 százalékát ez a négy ország állította ki az orosz állampolgároknak. Az oroszok számára kiállított vízumok száma 2022 óta évről évre folyamatosan növekszik.

A jelenségre a cseh külügyminiszter, Jan Lipavský már nyáron fel is hívta a figyelmet:

„Megdöbbentő látni, hogy egyes EU-tagállamok visszatértek a háború előtti gyakorlathoz, és újra tárt karokkal várják az orosz turistákat” – nyilatkozta a miniszter.

Biztonságilag is rizikós

Az utóbbi években Európa és Oroszország között számos ellenséges ütésváltás volt, beleértve tengeri kábelvágásokat, drónos zavarásokat, kibertámadásokat, sőt gázvezeték felrobbantást is. Ennek fényében különösen zavaró, hogy azok az uniós tagállamok, amelyek élén állnak az Oroszországgal szembeni háborús retorikának, és más tagállamokat leckéztetnek a közös kiállás szükségességéről, azok közben százezer számra fogadják a pénzükért cserébe a vagyonos orosz turistákat.

A szakértők szerint minden turistának látszó orosz állampolgár a titkosszolgálati műveletek miatt potenciális kockázatot jelenthet. A vízumkorlátozások szigorítása – különösen a többéves, többszöri belépést engedő vízumok megvonása – ezért nemzetbiztonságilag is szükséges lehet.

Óriási különbségek Európán belül

Egyes országok példátlan mértékben csökkentették az orosznak való vízumok kiadását:

Finnországban 99,6 százalékkal,

Csehországban 99,9 százalékkal,

Lengyelországban: 99,8 százalékkal,

Észtországban, Lettországban és Litvániában: 97–99 százalékkal,

Németországban 94,7 százalékkal,

Svédországban és Belgiumban pedig 90 százalék fölött.

Eközben déli tagállamokban szinte minden megy tovább, mintha mégsem zavarná őket, hogy Moszkva egy EU-val szomszédos ország ellen folytat háborút. A mediterrán országok gazdaságilag függenek a turizmustól, ezért nehezebben mondanak le a tehetős orosz vendégekről, akik sokszor dollár százezreket költenek egy-egy hosszú hétvége alatt.

Pont a Putyinhoz legközelebb állók szoktak utazni

A szigorítások ellenzői – köztük a néhai Alekszej Navalnij özvegye, Julija Navalnaja – azzal érvelnek, hogy a vízumtilalom csak elszigeteli az orosz társadalmat, és a Kreml propagandáját erősíti. Csakhogy az adatok mást mutatnak.

Azok az oroszok utaznak a leginkább Európába, akik a legjobban kötődnek a rendszerhez: a gazdag moszkvai elit. Más szóval éppen a Kremlhez legközelebb álló réteg élvezi továbbra is Európa vendégszeretetét.

Miközben a háború tovább tombol, egyre valószínűbb, hogy a Kreml-barát elit nyaralásainak ideje is lejár. Európa ugyanis egyre kevésbé hajlandó tétlenül szemlélni a jelenséget, a döntéshozók szigorításra készülnek. A kérdés csak az, mint tudnak tenni az uniós intézmények, ha a déli tagállamok tovább is a bevételt választják a következetesség helyett.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: MTI/Varga György