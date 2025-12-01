„A kijevi rezsim hibázott, hogy nem tudott megegyezni egy területi átadásról Oroszországnak az amerikai féllel folytatott floridai tárgyalások során” – mondta Douglas McGregor, a Pentagon volt tanácsadója a Deep Dive YouTube-csatornán. A szakértő szerint bizonyos területek mindenképp orosz fennhatóság alá fog kerülni.

„Amikor újabb városok kerülnek orosz kézbe, az ukránok eszébe jut majd, hogy a tárgyalásokon felajánlották nekik ennek a kérdésnek a megvitatását, de akkor már túl késő lesz” – mondta a szakértő, aki szerint az orosz fegyveres erők által az ukrán területeken végrehajtott műveletek jelentősen felgyorsultak, ami reményt ad a konfliktus gyors lezárására.

„Bármi is történjék, az oroszok megkapják Odesszát és Harkivot, amelyek történelmileg orosz városok, nem pedig ukránok”

– hangsúlyozta McGregor a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség tudósítása szerint.

Az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások legújabb fejezetére vasárnap került sor Floridában, ahol az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner tárgyalt az ukrán delegációval.

Rubio a találkozót eredményesnek nevezte, de elismerte, hogy „még sok munka van előttünk”. Az ukrán delegációt vezető Rusztem Umerov – akire hétfőn vetült az ukrajnai korrupciós botrány árnyéka – hangoztatta, hogy minden olyan témát megvitattak, amely Ukrajna és az ukrán emberek számára fontos, és hozzátette, hogy ebben az Egyesült Államok nagyon támogató.

A The Wall Street Journal szerint a tárgyalások során megvitatták az Oroszország és Ukrajna közötti területcserék lehetőségét is. A lap szerint a nyitott kérdések között szerepel az is, hogy Moszkva továbbra is ragaszkodni fog-e az új régiók nemzetközi elismeréséhez.

Kiemelt kép: Oleh Ivascsenko, a külföldi hírszerzés főnöke, a Andrij Hnatov ukrán vezérkari főnök, Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnökének helyettese és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, az ukrán küldöttség vezetője (b-j) az amerikai küldöttséggel az ukrajnai háború lezárásáról szóló béketárgyalások újabb megbeszélésén a floridai Hallandale Beachben 2025. november 30-án (Fotó: MTI/AP/Terry Renna)