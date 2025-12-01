Műsorújság
114 éves korában elhunyt a világ ötödik legidősebb nője Oroszországban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.01. 21:29

| Szerző: hirado.hu
Néhány nappal a 115. születésnapja előtt elhunyt Klavgyija Gagyucskina, a legidősebb nő Oroszországban – közölte a jaroszlavli régió kormányzói hivatala hétfőn.

Klavgyija Gagyucskina 1910. december 5-én született,

és túlélte a két világháborút, a bolsevik forradalmat és a Szovjetunió összeomlását.

Mihail Jevrajev, Jaroszlavl megye kormányzója rámutatott, hogy a

nő a LongeviQuest nemzetközi szervezet nyilvántartása szerint hivatalosan is bekerült a világ öt legidősebb embere közé,

Oroszországban pedig abszolút rekordot állított fel az élettartam tekintetében.

 

A regionális elöljáróság szerint Klavgyija Gagyucskina négy évtizeden át dolgozott a Krasznij Pereval (Vörös Hágó) gyárban fonónőként, majd segédművezetőként. A közlemény értelmében 6 unokája, 8 dédunokája és 5 ükunokája gyászolja.

A kiemelt kép illusztráció. 

