114 éves korában elhunyt a világ ötödik legidősebb nője Oroszországban

Néhány nappal a 115. születésnapja előtt elhunyt Klavgyija Gagyucskina, a legidősebb nő Oroszországban – közölte a jaroszlavli régió kormányzói hivatala hétfőn.

Klavgyija Gagyucskina 1910. december 5-én született, és túlélte a két világháborút, a bolsevik forradalmat és a Szovjetunió összeomlását. Mihail Jevrajev, Jaroszlavl megye kormányzója rámutatott, hogy a nő a LongeviQuest nemzetközi szervezet nyilvántartása szerint hivatalosan is bekerült a világ öt legidősebb embere közé, Oroszországban pedig abszolút rekordot állított fel az élettartam tekintetében. Klavdiya Gadyuchkina, Russia's Oldest Person Ever, Dies at 114 https://t.co/ZgtNXe7mCR — Chris PIlz (@chrispilz) December 1, 2025 A regionális elöljáróság szerint Klavgyija Gagyucskina négy évtizeden át dolgozott a Krasznij Pereval (Vörös Hágó) gyárban fonónőként, majd segédművezetőként. A közlemény értelmében 6 unokája, 8 dédunokája és 5 ükunokája gyászolja. A kiemelt kép illusztráció.